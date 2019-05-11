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ZENA получила титул принцессы "Евровидения-2019"

12.05.2019 09:48 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве ZENA получила титул принцессы "Евровидения-2019". Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в команде певицы, представляющей в этом году Беларусь на конкурсе.

"ZENA самая юная участница конкурса. Ей всего 16 лет. Она покорила всех своей открытостью, позитивом, задором. Уже в первые дни после прилета в Тель-Авив она получила титул - принцесса "Евровидения-2019", - рассказали в команде певицы.

Девушка не единожды отмечала, что ее сердце занято, подчеркивая, что любит абсолютно всех. Для многих по-прежнему остается загадкой, кем, кроме конкурса заняты мысли белорусской участницы.

Первый полуфинал песенного форума состоится 14 мая. Прямую трансляцию в 22.00 начнут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. ZENA выступит под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители еще 16 стран. Во время второго полуфинала 16 мая выступят представители 18 стран: Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии, Азербайджана. Финал конкурса запланирован на 18 мая.

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). В прошлом году вести конкурс в Португалии было доверено исключительно девушкам, а на этот раз ведущими станут известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.-0-

 
 
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12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве ZENA получила титул принцессы "Евровидения-2019". Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в команде...
 
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