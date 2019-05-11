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Морской дракон и хвастливый тетерев. Фотографии животных и природы, которые назвали лучшими в США

12.05.2019 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

BigPicture Natural World Photography — это ежегодный фото-конкурс, который проводит Калифорнийская академия наук (существующая в виде крупного музея естественной истории). Представляем вам фотографии, победившие в этом году.


Хвастливый тетерев, Норвегия. Гран-при. Фото: Audun Rikardsen

Морской дракон из Галапагосских островов, Эквадор. Победитель в номинации «Морская жизнь». Фото: Pier Mane

Облака соли в Аргентине. Победитель в номинации «Искусство природы». Фото: Chiara Salvadori

Норвегия. Победитель в номинации «Пейзажи и флора». Фото: Armand Sarlangue

Бурый медведь, Камчатка (Россия). Победитель в номинации «Дикая природа». Фото: Mike Korostelev

Мозамбик. Победитель в номинации «Птицы и насекомые». Фото: Piotr Naskrecki

Демократическая Республика Конго. Победитель в номинации «Человек / Природа». Фото: James Gifford

Аляска. Победитель в номинации «Фоторепортаж». Фото: Peter Mather
 
 
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BigPicture Natural World Photography - это ежегодный фото-конкурс, который проводит Калифорнийская академия наук (существующая в виде крупного музея естественной истории)....
 
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