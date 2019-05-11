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Морской дракон и хвастливый тетерев. Фотографии животных и природы, которые назвали лучшими в США
12.05.2019 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
BigPicture Natural World Photography — это ежегодный фото-конкурс, который проводит Калифорнийская академия наук (существующая в виде крупного музея естественной истории). Представляем вам фотографии, победившие в этом году.
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BigPicture Natural World Photography - это ежегодный фото-конкурс, который проводит Калифорнийская академия наук (существующая в виде крупного музея естественной истории)....
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