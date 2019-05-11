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ZENA презентовала клип на песню "Like It"

12.05.2019 16:04 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ZENA презентовала клип на песню "Like It"
Кадр из клипа

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. ZENA презентовала клип на песню "Like It". Именно с этой композицией юная певица, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", выйдет на главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Съемки клипа, режиссерами которого выступили Альберт Плехов и Андрей Царь, прошли 19 апреля в Москве в перерывах между поездками промотура, выступлениями и репетициями концертного номера, в самый разгар подготовки к конкурсу. В плотном графике ZENA выделила время, чтобы порадовать танцевальным видео своих фанатов и мощно зажгла в кадре, меняя модные образы", - рассказали в команде певицы.

Международный конкурс песни "Евровидение-2019" объединил представителей 41 страны. ZENA выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал песенного форума состоится 16 мая, финал -18 мая, именно в этот день мы узнаем имя победителя "Евровидения -2019". Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-

 
 
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12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. ZENA презентовала клип на песню "Like It". Именно с этой композицией юная певица, которая в этом году представляет Беларусь на...
 
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