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Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

12.05.2019 18:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Instagram @jesslacher

Свадьба 42-летнего Тревора Энгельсона и 31-летней Трейси Курланд состоялась в роскошном курортном комплексе Rosewood Miramar Beach в штате Калифорния.

На церемонию бракосочетания Энгельсон надел ярко-розовый костюм и белую футболку, а его избранница отдала предпочтение кружевному белому топу c бретелями и кружевной юбке того же цвета.

Трейси Курланд — наследница долларового мультимиллионера Стэнфорда Курланда, который заработал миллионы на кризисе 2008 года.

Американская актриса Меган Маркл и голливудский продюсер Тревор Энгельсон объявили о разводе в 2013 году. Причиной разлада в семье стал напряженный график Маркл, связанный с ее съемками в популярном сериале Suits.

19 мая 2018 года Меган Маркл стала женой во второй раз. Ее свадьба с британским принцем Гарри прошла в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них были певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын.

 
 
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Американская актриса Меган Маркл и голливудский продюсер Тревор Энгельсон объявили о разводе в 2013 году. В 2018 году Меган Маркл вышла замуж за британского принца...
 
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