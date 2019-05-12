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В Израиле официально стартовало «Евровидение-2019»
13.05.2019 00:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
41 национальная делегация прошлась по «оранжевой ковровой дорожке», расположенной на площади у театра Габима в центре столицы.
Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Белорусская участница ZENA (Зина Куприянович) выступит 14 мая в первом полуфинале. В финал попадут 10 лучших исполнителей.
Посмотреть, каким номером наша страна будет представлена на песенном конкурсе, можно
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Белорусская участница ZENA (Зина Куприянович) выступит 14 мая в первом полуфинале.
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