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В Израиле официально стартовало «Евровидение-2019»

13.05.2019 00:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.


Зина Куприянович, Беларусь. Фото: eurovision.tv

41 национальная делегация прошлась по «оранжевой ковровой дорожке», расположенной на площади у театра Габима в центре столицы.

Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Белорусская участница ZENA (Зина Куприянович) выступит 14 мая в первом полуфинале. В финал попадут 10 лучших исполнителей.

Посмотреть, каким номером наша страна будет представлена на песенном конкурсе, можно здесь.

 
 
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Белорусская участница ZENA (Зина Куприянович) выступит 14 мая в первом полуфинале.
 
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