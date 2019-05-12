Витебские художники нарисовали портрет Джона Леннона на его стене в Праге

Источник материала: Tut.by

Художники витебского стрит-арт-проекта HoodGraff нарисовали портрет Джона Леннона на стене в честь британского рок-музыканта в чешской Праге. Фотографии работы ее авторы — Артем Бурж и Илья Ис — разместили на странице HoodGraff в соцсети.



Фото: vk.com/myhoodisgood

О новом граффити на стене Джона Леннона написал также чешский сайт vinegret.cz: «Авторы решили изобразить великого музыканта по собственной инициативе. Стена Леннона является „полотном“ для уличного творчества, где любой желающий может оставить надпись или рисунок».



Фото: Taťána Křepická, vinegret.cz

Чешское издание называет художников питерскими, но на самом деле проект HoodGraff возник в 2013 году в Витебске. Команда прославились Витебск украсили граффити с портретами знаменитостей">большой портретной серией — Боб Марли, Мэрилин Монро, Пушкин, Гагарин и другие мировые знаменитости теперь «живут» по соседству с горожанами, на подстанциях в их дворах.

Позже Артем Бурж и Илья Ис уехали в Санкт-Петербург. Они путешествуют по разным странам и рисуют там граффити.

— Витебск для нас исчерпал себя в плане творчества, и мы поняли, что надо уезжать из «города художников». В Санкт-Петербурге больше простора для самовыражения. Но зимой в России заниматься росписью на улице тяжеловато, минусовая температура плохо сказывается на краске, она плохо наносится. Поэтому мы не зимуем в России и Беларуси, а перебираемся в теплые страны, — рассказывал в интервью TUT.BY руководитель команды Артем Бурж.



Артем Бурж — руководитель стрит-арт-команды HoodGraff. Фото: Игорь Матвеев

Иногда с парнями случаются приключения. Так, в 2017 году на острове Бали в Индонезии они попали в резонансную историю: местная миграционная служба обвинила ребят в незаконной предпринимательской деятельности — якобы за граффити, которые художники нарисовали на балийских виллах, они брали деньги. За ситуацией следил МИД Беларуси. Инцидент завершился благополучно: граффитисты вернулись на родину.