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Витебские художники нарисовали портрет Джона Леннона на его стене в Праге
13.05.2019 13:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Художники витебского стрит-арт-проекта HoodGraff нарисовали портрет Джона Леннона на стене в честь британского рок-музыканта в чешской Праге. Фотографии работы ее авторы — Артем Бурж и Илья Ис —
О новом граффити на стене Джона Леннона
Чешское издание называет художников питерскими, но на самом деле проект HoodGraff возник в 2013 году в Витебске. Команда прославились Витебск украсили граффити с портретами знаменитостей">большой портретной серией — Боб Марли, Мэрилин Монро, Пушкин, Гагарин и другие мировые знаменитости теперь «живут» по соседству с горожанами, на подстанциях в их дворах.
Позже Артем Бурж и Илья Ис уехали в Санкт-Петербург. Они путешествуют по разным странам и рисуют там граффити.
— Витебск для нас исчерпал себя в плане творчества, и мы поняли, что надо уезжать из «города художников». В Санкт-Петербурге больше простора для самовыражения. Но зимой в России заниматься росписью на улице тяжеловато, минусовая температура плохо сказывается на краске, она плохо наносится. Поэтому мы не зимуем в России и Беларуси, а перебираемся в теплые страны, —
Иногда с парнями случаются приключения. Так, в 2017 году на острове Бали в Индонезии они попали в резонансную историю: местная миграционная служба
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Стена Леннона в Праге является «полотном» для уличного творчества, где любой желающий может оставить надпись или рисунок.
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