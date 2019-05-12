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Музей Белорусского Полесья обещает пинчанам нескучную «Ночь в музее-2019»

13.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Музей Белорусского Полесья обещает пинчанам нескучную «Ночь в музее-2019»
В прошлом году Музей Белорусского Полесья присоединился к международной акции «Ночь в музее». В рамках проекта организаторы устроили незабываемый праздник пинчанам и гостям города. Корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская побывала на главной музейной ночи года и принесла много замечательных снимков, которые вы можете увидеть здесь.

Судя по объявленной программе, нынешняя «Ночь в музее» также будет нескучной. Гостям праздника представят выставки, интерактивные площадки, концертную программу, мастер-классы, шоу профессора Бублика и многое другое.

Организаторы решили не останавливаться на традиционных развлечениях и привнесли новшества в программу. Так, в рамках «Ночи в музее-2019» состоится голосование на лучшую фотоработу, представленную в проекте «Art Pinsk». Ее автор получит право на персональную выставку в Музее Белорусского Полесья.

Но и это еще не все! Впервые в рамках праздника во внутреннем дворике музея состоится  более чем 3-часовая дискотека для посетителей.

Приходите на праздник всей семьей! 

  • Что: «Ночь в музее-2019».
  • Где: Музей Белорусского Полесья, пл. Ленина, 22.
  • Когда: 17 мая в 19.00.
  • Цена билета: 8 руб. (взрослый), 4 руб. (детям от 6 до 18 лет). Вход на дискотеку — 5 руб.
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