Музей Белорусского Полесья обещает пинчанам нескучную «Ночь в музее-2019»

Источник материала: Полесская правда



В прошлом году Музей Белорусского Полесья присоединился к международной акции «Ночь в музее». В рамках проекта организаторы устроили незабываемый праздник пинчанам и гостям города. Корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская побывала на главной музейной ночи года и принесла много замечательных снимков, которые вы можете увидеть здесь.

Судя по объявленной программе, нынешняя «Ночь в музее» также будет нескучной. Гостям праздника представят выставки, интерактивные площадки, концертную программу, мастер-классы, шоу профессора Бублика и многое другое.

Организаторы решили не останавливаться на традиционных развлечениях и привнесли новшества в программу. Так, в рамках «Ночи в музее-2019» состоится голосование на лучшую фотоработу, представленную в проекте «Art Pinsk». Ее автор получит право на персональную выставку в Музее Белорусского Полесья.

Но и это еще не все! Впервые в рамках праздника во внутреннем дворике музея состоится более чем 3-часовая дискотека для посетителей.

Приходите на праздник всей семьей!