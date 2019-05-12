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Музей Белорусского Полесья обещает пинчанам нескучную «Ночь в музее-2019»
13.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Судя по объявленной программе, нынешняя «Ночь в музее» также будет нескучной. Гостям праздника представят выставки, интерактивные площадки, концертную программу, мастер-классы, шоу профессора Бублика и многое другое.
Организаторы решили не останавливаться на традиционных развлечениях и привнесли новшества в программу. Так, в рамках «Ночи в музее-2019» состоится голосование на лучшую фотоработу, представленную в проекте «Art Pinsk». Ее автор получит право на персональную выставку в Музее Белорусского Полесья.
Но и это еще не все! Впервые в рамках праздника во внутреннем дворике музея состоится более чем 3-часовая дискотека для посетителей.
Приходите на праздник всей семьей!
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