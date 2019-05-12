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Умерла актриса и певица Дорис Дэй
13.05.2019 16:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американская актриса Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет в Калифорнии,
Дорис родилась в 1922 году. Первоначально она дебютировала как певица (и продолжала выпускать альбомы до середины 1960-х), в 1948-м впервые снялась в кино.
Дорис получила известность как одна из наиболее востребованных и популярных актрис Голливуда 1950-х годов. Она сыграла главную роль в фильме «Джейн-катастрофа» и снялась в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Хиты, которые она исполнила в этих картинах, получили «Оскар» в номинации «За лучшую песню к фильму».
В картине «Это молодое сердце» Дэй играла вместе с Фрэнком Синатрой.
В 1959 году Дорис Дэй снялась в ленте «Интимный разговор» и претендовала на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». В 1968-м она окончательно оставила кино.
Чтобы оплатить долги умершего мужа, она еще пять лет работала на телевидении ведущей собственного комедийного шоу. После его завершения Дэй больше никогда не снималась, а активно занималась защитой животных.
В девяностые и нулевые годы у публики вновь возник интерес к творчеству Дэй. Ее альбом «My Heart», выпущенный после долго перерыва, вошел под девятым номером в британский музыкальный чарт. Это случилось, когда певице было 87 лет.
В 2008-м творчество Дорис Дэй была отмечена премией «Грэмми».
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Американская актриса Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет в Калифорнии.
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