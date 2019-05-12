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Под Лепелем заметили утку-мандаринку - редкую для Беларуси птицу

13.05.2019 16:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березинском биосферном заповеднике специалисты заметили редкую для Беларуси птицу — утку-мандаринку, сообщает сайт природоохранного учреждения.


Утка-мандаринка. Фото: berezinsky.by

Самца утки-мандаринки заметил на Сергучском канале недалеко от деревни Крайцы Лепельского района работник заповедника во время рейда по охране его территории. О том, что обнаружена необычная для белорусских широт птица, он сообщил в научный отдел заповедника.

Утка-мандаринка (Aix galericulata) появляется в Беларуси очень редко. Это вторая регистрация вида на территории заповедника. Впервые в фауне Беларуси утку-мандаринку зарегистрировали в апреле 1986 года: тогда одну особь заметили в Березинском заповеднике на реке Березина.

Всего в Беларуси было шесть регистраций этого вида (преимущественно в городах).

Естественная среда обитания утки-мандаринки — леса бассейна реки Амура и Восточного Китая. В минувшем столетии птица успешно акклиматизировалась в Западной Европе, здесь ее разводят как декоративную парковую. Гнездится этот вид в дуплах деревьев.

Название птицы связано с ярким окрасом самцов. Похожие яркие наряды носили китайские знатные чиновники — мандарины.

 
 
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Всего в Беларуси было шесть регистраций этого вида (преимущественно в городах). Последний случай регистрации отличается от предыдущих тем, что утку-мандаринку...
 
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