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ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2019"

13.05.2019 21:34 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: Генеральная репетиция первого полуфинала "Евровидения-2019"
ZENA

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вышли представители 17 стран, в их числе и Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый полуфинал состоится 14 мая. Белорусская участница - юная певица ZENA выйдет на сцену с композицией "Like It" восьмой. Европейскому зрителю будет продемонстрирован зажигательный номер с усложненной хореографией. Изменился и сценический костюм нашей исполнительницы. Она предстанет перед нами в укороченном топе и шортах с белыми сапогами на высоком каблуке.

Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.-0-

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Минск
 
 
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену песенного...
 
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