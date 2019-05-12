Источник материала: БелТА

ZENA

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве прошла генеральная репетиция первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вышли представители 17 стран, в их числе и Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый полуфинал состоится 14 мая. Белорусская участница - юная певица ZENA выйдет на сцену с композицией "Like It" восьмой. Европейскому зрителю будет продемонстрирован зажигательный номер с усложненной хореографией. Изменился и сценический костюм нашей исполнительницы. Она предстанет перед нами в укороченном топе и шортах с белыми сапогами на высоком каблуке.

Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.-0-

Фото Геннадия Жинкова