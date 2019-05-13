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ZENA: мой номер оставит потрясающие эмоции у зрителей "Евровидения-2019"

14.05.2019 07:35 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ZENA: мой номер оставит потрясающие эмоции у зрителей "Евровидения-2019"
ZENA

14 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Певица ZENА, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала уверенность в том, что ее номер оставит потрясающие эмоции у зрителей.

Сегодня белорусская участница вместе с представителями 16 стран вступит в борьбу за путевку в финал. "Мой номер будет очень ярким, стильным, молодежным. Будет много спецэффектов и после моего выступления, уверена, у зрителей останутся потрясающие эмоции", - рассказала ZENA.

По словам юной певицы, она ощущает огромную поддержку поклонников и своей команды. "Меня много кто знает, много кто за меня болеет. Мне очень приятно, что такое большое количество людей следит за мной и моим творчеством", - отметила белорусская исполнительница.

ZENA добавила, что приложит все усилия, чтобы выступить блестяще. "Во время выступления я все-таки буду волноваться, но это мне не помешает. Любой артист переживает, но у меня волнение больше как адреналин, мне хочется выйти на сцену", - добавила она.

Белорусская участница выйдет на сцену Expo Tel Aviv с композицией "Like It" под восьмым номером. Вместе с ней за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

В итоге сегодняшнего конкурсного дня в финал смогут пройти 10 участников. В соответствии с правилами песенного форума белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал "Евровидения-2019" состоится 16 мая, финал -18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-

 
 
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14 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Певица ZENА, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", в беседе с...
 
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