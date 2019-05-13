Источник материала: БелТА

ZENA

Первую десятку финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" назовут сегодня в Тель-Авиве. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вечером выйдут исполнители из 17 стран. В их числе и Беларусь, которую в этом году представляет самая юная участница конкурса - ZENA. Накануне состоялась генеральная репетиция первого полуфинала. Увидеть выступления артистов посчастливилось и корреспондентам БЕЛТА.

Генеральная репетиция - финальная точка в подготовке артистов к конкурсу. На ней они выступают при полном макияже, в сценических костюмах, представляя свой номер со всеми спецэффектами. И вот действо начинается. На сцене появляются четверо - известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб. Они приветствуют поклонников "Евровидения" и дают старт конкурсным испытаниям первого полуфинала.

Но прежде чем на сцене появится первый конкурсант, настроение зрителям в зале и возле телеэкранов поднимет эпатажная израильская певица, победительница "Евровидения-2018" Нета Барзилай.

Открывает первый полуфинал киприотка Тамта с композицией "Replay". Певица одета в черный костюм, рядом с ней четверо танцоров в черных блузах и шляпах. Тамта прекрасно справляется с вокалом и хореографией, ее движения идеально синхронизированы с танцорами. Номер зажигательный и должен запомниться зрителям.

Следующей на сцену выходит группа D-molI из Черногории. В ее исполнении мы услышим мелодичную композицию "Heaven".

Номер финского дуэта Darude feat. Sebastian Rejman построен таким образом, что в центре сцены на небольшом подиуме постоянно находится танцовщица в длинном зеленом платье, которая двигается на фоне яркого светодиодного фона. Sebastian исполняет большую часть песни, стоя на внешней части сцены, взаимодействуя с аудиторией. В завершение песни зритель увидит эффект с исчезновением куба и девушки, а затем ее появлением на массивном светодиодном фоне. Это, действительно, будет зрелищно. Дуэт из Финляндии представляет на конкурсе песню "Look Away".

Польская группа Тулия с песней "Pali sie" появится на сцене под четвертым номером. Девушки выбрали для выступления яркие этнические костюмы, на голове у них золотые уборы в виде венков. Сцена во время номера оформлена в красно-белых тонах, а на LED-экранах проецируется графика в виде исполнительниц, которых показывают поочередно.

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Пятый номер и романтичная песня в исполнении дуэта Зала Краль и Гашпер Шантл из Словении. Эффектность номеру придает графика в виде Млечного пути.

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Выступление дуэта из Чехии - Lake Malawi достаточно простое и не перегружено эффектами. Песня "Friend of a Friend" и 6-е место в первом полуфинале.

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Мощный вокал и трогательную песню "Az en apam" представит венгр Йоци Папай. Он стоит на сцене босиком в одиночестве, на экране появляется фото отца, которое впоследствии превращается во множество разных фотографий отцов.

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С замиранием сердца ожидаем восьмой номер и белорусскую участницу с песней "Like it". На сцене установлено несколько черных ящиков, на одном из которых и начинает петь юная певица ZENA.

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К ней присоединяются танцоры. В номере присутствуют пиротехнические эффекты. Белорусская исполнительница в коротком топе, шортах и белых сапогах на высоком каблуке. Думаю, что это выступление не останется незамеченным.

Песня "Kruna": прекрасный вокал и красивая графика в виде вращения воды и огня. На сцене сербская певица - Невена Божович.

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18-летний исполнитель из Бельгии Элиот задействует в номере на композицию "Wake Up" барабаны.

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Мурашки по коже от вокала грузинского исполнителя Ото Немсадзе. Его песня "Sul tsin iare" проникает в самое сердце. В начале номера певец стоит посреди сцены на фоне снежных гор и яркого звездного неба, а в его завершении на экранах начинает бушевать огонь и добавляются пиротехнические эффекты.

Самый технически сложный номер "Евровидения-2019" подготовила австралийская исполнительница Кейт Миллер-Хайдке, которая вместе с двумя бэк-вокалистками буквально парит над землей. Номер по-настоящему завораживает. Песня "Zero Gravity" и 12-й номер в первом полуфинале.

В номере скандальной группы Hatari из Исландии много пиротехники, огня и света, что смотрится достаточно эффектно. Своей песней "Hatriр mun sigra", без сомнения, они зажгут публику.

На сцену выходит представитель Эстонии - Виктор Крон, представляющий на суд зрителей песню "Storm". На сцене он один на фоне расходящихся лучей солнца, переходящих в шторм. В завершение песни исполнитель оказывается словно в эпицентре стихии, камера вращается вокруг него.

Эпатажный представитель Португалии Конан Осирис исполнит песню "Telemoveis". Помогать ему в номере будет полуобнаженный танцор.

Предпоследней на сцену выходит певица из Греции Катерина Дуска. Вокально мощная песня "Better Love" и номер в розово-черных тонах.

Завершает выступления конкурсантов представитель Сан-Марино Серхат. Он исполнит песню "Say Na Na Na". На экране будет представлена графика в виде слов песни, так что зрители при желании смогут подпевать.

Участники первого полуфинала готовы к борьбе. Как говорится, до встречи в финале.

Сухарко СВЕТЛАНА,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-