ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"

14.05.2019 09:40 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"
ZENA

Первую десятку финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" назовут сегодня в Тель-Авиве. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вечером выйдут исполнители из 17 стран. В их числе и Беларусь, которую в этом году представляет самая юная участница конкурса - ZENA. Накануне состоялась генеральная репетиция первого полуфинала. Увидеть выступления артистов посчастливилось и корреспондентам БЕЛТА.

Генеральная репетиция - финальная точка в подготовке артистов к конкурсу. На ней они выступают при полном макияже, в сценических костюмах, представляя свой номер со всеми спецэффектами. И вот действо начинается. На сцене появляются четверо - известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб. Они приветствуют поклонников "Евровидения" и дают старт конкурсным испытаниям первого полуфинала.

Но прежде чем на сцене появится первый конкурсант, настроение зрителям в зале и возле телеэкранов поднимет эпатажная израильская певица, победительница "Евровидения-2018" Нета Барзилай.

Открывает первый полуфинал киприотка Тамта с композицией "Replay". Певица одета в черный костюм, рядом с ней четверо танцоров в черных блузах и шляпах. Тамта прекрасно справляется с вокалом и хореографией, ее движения идеально синхронизированы с танцорами. Номер зажигательный и должен запомниться зрителям.

Следующей на сцену выходит группа D-molI из Черногории. В ее исполнении мы услышим мелодичную композицию "Heaven".

Номер финского дуэта Darude feat. Sebastian Rejman построен таким образом, что в центре сцены на небольшом подиуме постоянно находится танцовщица в длинном зеленом платье, которая двигается на фоне яркого светодиодного фона. Sebastian исполняет большую часть песни, стоя на внешней части сцены, взаимодействуя с аудиторией. В завершение песни зритель увидит эффект с исчезновением куба и девушки, а затем ее появлением на массивном светодиодном фоне. Это, действительно, будет зрелищно. Дуэт из Финляндии представляет на конкурсе песню "Look Away".

Польская группа Тулия с песней "Pali sie" появится на сцене под четвертым номером. Девушки выбрали для выступления яркие этнические костюмы, на голове у них золотые уборы в виде венков. Сцена во время номера оформлена в красно-белых тонах, а на LED-экранах проецируется графика в виде исполнительниц, которых показывают поочередно.

fff10

Пятый номер и романтичная песня в исполнении дуэта Зала Краль и Гашпер Шантл из Словении. Эффектность номеру придает графика в виде Млечного пути.

fff12

Выступление дуэта из Чехии - Lake Malawi достаточно простое и не перегружено эффектами. Песня "Friend of a Friend" и 6-е место в первом полуфинале.

fff13

Мощный вокал и трогательную песню "Az en apam" представит венгр Йоци Папай. Он стоит на сцене босиком в одиночестве, на экране появляется фото отца, которое впоследствии превращается во множество разных фотографий отцов.

fff15

С замиранием сердца ожидаем восьмой номер и белорусскую участницу с песней "Like it". На сцене установлено несколько черных ящиков, на одном из которых и начинает петь юная певица ZENA.

fff16

К ней присоединяются танцоры. В номере присутствуют пиротехнические эффекты. Белорусская исполнительница в коротком топе, шортах и белых сапогах на высоком каблуке. Думаю, что это выступление не останется незамеченным.

Песня "Kruna": прекрасный вокал и красивая графика в виде вращения воды и огня. На сцене сербская певица - Невена Божович.

fff20

18-летний исполнитель из Бельгии Элиот задействует в номере на композицию "Wake Up" барабаны.

fff21

Мурашки по коже от вокала грузинского исполнителя Ото Немсадзе. Его песня "Sul tsin iare" проникает в самое сердце. В начале номера певец стоит посреди сцены на фоне снежных гор и яркого звездного неба, а в его завершении на экранах начинает бушевать огонь и добавляются пиротехнические эффекты.

Самый технически сложный номер "Евровидения-2019" подготовила австралийская исполнительница Кейт Миллер-Хайдке, которая вместе с двумя бэк-вокалистками буквально парит над землей. Номер по-настоящему завораживает. Песня "Zero Gravity" и 12-й номер в первом полуфинале.

В номере скандальной группы Hatari из Исландии много пиротехники, огня и света, что смотрится достаточно эффектно. Своей песней "Hatriр mun sigra", без сомнения, они зажгут публику.

На сцену выходит представитель Эстонии - Виктор Крон, представляющий на суд зрителей песню "Storm". На сцене он один на фоне расходящихся лучей солнца, переходящих в шторм. В завершение песни исполнитель оказывается словно в эпицентре стихии, камера вращается вокруг него.

Эпатажный представитель Португалии Конан Осирис исполнит песню "Telemoveis". Помогать ему в номере будет полуобнаженный танцор.

Предпоследней на сцену выходит певица из Греции Катерина Дуска. Вокально мощная песня "Better Love" и номер в розово-черных тонах.

Завершает выступления конкурсантов представитель Сан-Марино Серхат. Он исполнит песню "Say Na Na Na". На экране будет представлена графика в виде слов песни, так что зрители при желании смогут подпевать.

Участники первого полуфинала готовы к борьбе. Как говорится, до встречи в финале.

Сухарко СВЕТЛАНА,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую десятку финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2019" назовут сегодня в Тель-Авиве. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv вечером выйдут...
 
Новости дня
Новости культуры
 
ZENA: мой номер оставит потрясающие эмоции у зрителей "Евровидения-2019"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика