В Москве снимают ретродетектив «Душегубы» про витебского маньяка Михасевича

Источник материала: Tut.by

В Москве начались съемки детектива «Душегубы». 10-серийная картина основана на реальных событиях и рассказывает о витебском маньяке Геннадии Михасевиче. Его имя стоит в списке самых жестоких серийных убийц. О том, что зрители увидят в сериале и кто в нем снимается, сообщает НТВ.



Актеры Сергей Марин и Зоя Бербер, кадр из фильма «Душегубы». Фото: канал НТВ

В основу сюжета легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории — дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более 10 судебных ошибок. Михасевич стал многолетним кошмаром для одной из самых спокойных и успешных республик бывшего Советского Союза. За его преступления осудили 14 (!) человек, одного из них приговорили к смертной казни и расстреляли, еще один человек ослеп в тюрьме.

Никаких зацепок у следствия не было вплоть до августа 1985 года. «Витебский душитель» совершил ошибку: от имени несуществующей антисоветской организации «Патриоты Витебска» он отправил письмо в газету «Віцебскі рабочы». Его передали в областное управление КГБ. Значение письма оценили только осенью, когда во рту очередной убитой девушки нашли записку, написанную идентичным почерком.

Благодаря графологической экспертизе следствие вычислило убийцу. Михасевича приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осужденных реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок.

Главные роли в многосерийном фильме исполнят Сергей Марин, Александр Самойленко, Сергей Чирков, Зоя Бербер и другие.

Что будет в фильме 1984 год. Белорусская ССР, Витебская область. Сотрудник ГАИ, преследовавший грузовик, в котором находились ограбившие сельский магазин преступники, пропадает на лесной трассе. Начинаются поиски, во время которых дружинник Константин Лосев (в его роли Вячеслав Крикунов) находит труп девушки. Дело поручают местному специалисту Михаилу Шахновичу (Александр Самойленко). Из Минска на помощь приезжает старший следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев (Сергей Марин). Между ними возникает взаимная неприязнь. Шахнович угрозами заставляет свою осведомительницу, продавщицу ограбленного магазина Ольгу Аксенову (Зоя Бербер), закрутить роман с минским следователем и докладывать обо всех его действиях. Сначала Ипатьев предполагает, что ограбление и пропажа сотрудника ГАИ связаны с убийством девушки. Зацепившись за эту идею, Шахнович арестовывает первых попавшихся и своими привычными методами — психологическим давлением и подтасовкой фактов — заставляет их взять вину на себя. С помощью молодого оперативника Юры Мандрика (Сергей Чирков) и техника-криминалиста Аси Кругловой (Софья Синицина) Ипатьев также ведет оба дела. Он приходит к выводу, что задержанные не виновны, и пытается убедить руководство, что в области орудует маньяк. Но Шахнович, пользуясь своим авторитетом, побеждает. Обвиняемые получают реальные сроки. Тем временем банда неизвестных продолжает серию ограблений, а трупы женщин все чаще находят в Витебской области.

Многосерийный фильм о «витебском душегубе» отличается от реальной истории лишь тем, что главный герой здесь не витебский маньяк, а следователь прокуратуры.

Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.