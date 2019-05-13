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В Москве снимают ретродетектив «Душегубы» про витебского маньяка Михасевича
14.05.2019 12:42 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве начались съемки детектива «Душегубы». 10-серийная картина основана на реальных событиях и рассказывает о
В основу сюжета легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории — дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более 10 судебных ошибок. Михасевич стал многолетним кошмаром для одной из самых спокойных и успешных республик бывшего Советского Союза. За его преступления осудили 14 (!) человек, одного из них приговорили к смертной казни и расстреляли, еще один человек ослеп в тюрьме.
Никаких зацепок у следствия не было вплоть до августа 1985 года. «Витебский душитель» совершил ошибку: от имени несуществующей антисоветской организации «Патриоты Витебска» он отправил письмо в газету «Віцебскі рабочы». Его передали в областное управление КГБ. Значение письма оценили только осенью, когда во рту очередной убитой девушки нашли записку, написанную идентичным почерком.
Благодаря графологической экспертизе следствие вычислило убийцу. Михасевича приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осужденных реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок.
Главные роли в многосерийном фильме исполнят Сергей Марин, Александр Самойленко, Сергей Чирков, Зоя Бербер и другие.
Многосерийный фильм о «витебском душегубе» отличается от реальной истории лишь тем, что главный герой здесь не витебский маньяк, а следователь прокуратуры.
Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.
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10-серийная картина основана на реальных событиях и рассказывает о витебском маньяке Геннадии Михасевиче. Его имя стоит в списке самых жестоких серийных убийц.
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