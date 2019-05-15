Источник материала: БелТА

16 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдет второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 18 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шоу откроет выступление армянской певицы Srbuk. Завершит второй полуфинал Чингиз - представитель Азербайджана. Также за путевку в финал будут бороться исполнители из Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии.

Второй полуфинал обещает быть горячим, ведь только 10 участников из 18 смогут попасть в финал. К слову, как рассказал в своем аккаунте в Тwitter главный супервайзер конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, всего 2 балла разделяли 10-е и 11-е место в первом полуфинале. "Что касается финалистов, мнения жюри и телезрителей совпали по 8 из 10. Ваш голос имеет значение," - отметил супервайзер.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте "Евровидения", предыдущий рекорд в этой области принадлежал Тиянe Богичевич - представительнице Сербии, которой в 2017 году не хватило лишь 3 баллов для выхода в финал. Тогда последнее вакантное место в финале получила Аня Ниссен из Дании, занявшая в итоге 20-е место.

Полный расклад голосования членов жюри и зрителей в полуфиналах и финале будет опубликован на официальном сайте "Евровидения" через несколько часов после окончания финала конкурса, который запланирован на 18 мая. Прямую трансляцию второго полуфинала и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - "Не бойся мечтать".-0-