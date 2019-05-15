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Проверка показала накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

16.05.2019 14:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершена первая часть расследования по конкурсу, где победителем стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Обнаружена накрутка голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала.

Group-IB завершила первый этап расследования по голосованию в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». Как сообщили РБК в компании, специалисты проанализировали инфраструктуру, использованную для технического сопровождения онлайн-голосования, а также изучили IVR (голосование звонком по телефону) и CМС-трафик. Эксперты должны были определить, были ли использованы при выборе победителя автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта „Голос. Дети“, — рассказали в Group-IB. — При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема».

В компании пояснили, что проблема привела к тому, что в текст СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, в виде «07 31: 26.04.2019 22:47:31». 07 в этом тексте — это порядковый номер участника шоу (под этим номером в онлайн-голосовании можно было отправить голос за Микеллу Абрамову).

Установлено, что в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров — с одним тарифом и принадлежащих одному оператору. С этих номеров, на данный момент недоступных, было отправлено более 8 тыс. СМС-сообщений.

Специалисты Group-IB также выяснили, что один из регионов, участвовавших в голосовании, показал необычно высокую активность сразу после его начала. Проверка показала, что в этом регионе для IVR-звонков были задействованы боты: так, например, голоса поступали с номеров, последние цифры которых следуют подряд (39, 40, 41 и т.д.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тыс, отмечают специалисты, не указывая, о каком именно участнике идет речь.

Эксперты также установили, что данные СМС и IVR-трафика, поступившие в компанию-агрегатор, и данные по итогам голосования, выведенные в эфире проекта «Голос. Дети», были идентичны. «Система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования», — заявили в Group-IB.

В Group-IB подчеркивают, что это результаты только первой части расследования, все работы будут завершены до конца месяца. Конкретные регионы эксперты также не раскрывают до финального отчета.

26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (компания-производитель шоу) рассказали о аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Гендиректор Group-IB Илья Сачков ранее рассказывал РБК, что к расследованию привлекли 15 специалистов. Их задачей была проверка защищенности системы голосования, использовавшейся при подведении итогов шоу. Также планировалась проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки, а сотрудники компании, предоставляющей телеканалу систему голосования, должны были пройти проверку на детекторе лжи.

Создатель и владелец формата шоу «Голос» (The Voice) — Talpa Media. В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

 
 
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Установлено, что в накрутке было задействовано около 300 телефонных номеров - с одним тарифом и принадлежащих одному оператору. С этих номеров, на данный момент...
 
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