ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как пройдёт «Ночь музеев» в Докшицком районе?

16.05.2019 — Новости Культуры | Новости Докшицы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Докшицы

Как пройдёт «Ночь музеев» в Докшицком районе?
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Появился он в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение об учреждении этого культурного праздника. А с 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

В этот день многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции и тематические мероприятия.

18 мая в 20:00 в Бегомльском музее народной славы совместно с Бегомльской детской школой искусств и библиотекой им. П. Панченко состоится праздник для всей семьи, приуроченный к международной акции «Ночь музеев». В этот день посетителям предложат не только бесплатно ознакомиться с экспонатами, но и поучаствовать в различных играх, викторинах, беспроигрышной лотерее.

– Мы разработали 3 квест-игры разного уровня сложности, – рассказывает директор музея Ольга Талярёнок. – Участникам необходимо будет найти предмет, спрятанный в стенах музея, используя подсказки. Поучаствовать можно будет как всей семьей или компанией, так и в одиночку.

Помимо этого, для гостей мероприятия состоится праздничный концерт, будет организована продажа выпечки. Закончится «Ночь музеев» дискотекой.

Как пройдёт «Ночь музеев» в Докшицком районе?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Появился он в календаре в
 
Новости дня
Новости культуры
 
Проверка показала накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика