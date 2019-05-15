Как пройдёт «Ночь музеев» в Докшицком районе?

Источник материала: Новости Докшицы



Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Появился он в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение об учреждении этого культурного праздника. А с 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

В этот день многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции и тематические мероприятия.

18 мая в 20:00 в Бегомльском музее народной славы совместно с Бегомльской детской школой искусств и библиотекой им. П. Панченко состоится праздник для всей семьи, приуроченный к международной акции «Ночь музеев». В этот день посетителям предложат не только бесплатно ознакомиться с экспонатами, но и поучаствовать в различных играх, викторинах, беспроигрышной лотерее.

– Мы разработали 3 квест-игры разного уровня сложности, – рассказывает директор музея Ольга Талярёнок. – Участникам необходимо будет найти предмет, спрятанный в стенах музея, используя подсказки. Поучаствовать можно будет как всей семьей или компанией, так и в одиночку.

Помимо этого, для гостей мероприятия состоится праздничный концерт, будет организована продажа выпечки. Закончится «Ночь музеев» дискотекой.



