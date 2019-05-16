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Сергей Лазарев - в финале «Евровидения». Названы победители второго полуфинала и конкуренты Зены

17.05.2019 00:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». 10 из 18 его участников вышли в финал, где составят конкуренцию белорусской певице Зене (Зине Куприянович).


Выступление Сергея Лазарева. Фото: Reuters

Из второго полуфинала в финал вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

Второй полуфинал «Евровидения-2019» вряд ли кардинально выделится из череды полуфиналов и финалов этого конкурса за долгие годы. Тут было все как всегда: номера с национальным колоритом и так называемые «евровизийные» баллады, лирика и экспрессия, динамика и статика.

Но два отличия все-таки назовем: такое впечатление, что в этом году участники «Евровидения» помолодели как-то резко и радикально. Если мы и хотели удивить Европу 16-летним возрастом Зены, то явно ошиблись. Таких же молодых и амбициозных парней и девушек практически такого же возраста (ну, ладно, 18−20 лет) хватало.


Выступление Чингиза (Азербайджан). Фото: Reuters

Еще одно отличие — от первого полуфинала этого года. Общий уровень второго показался более сильным. Разумеется, этот уровень определяли фавориты.

Попытка № 4

Но начнем не с тех, на кого обращают внимание букмекеры, а со «второгодников». То есть тех, кто приехал на конкурс не первый раз. Разумеется, речь прежде всего о россиянине Сергее Лазареве, одном из самых именитых участников конкурса. В 2016-м он занял на «Евровидении» третье место (а по зрительскому голосованию — и вовсе первое). Музыку к песне этого года Scream написали те же авторы, что и три года назад — Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос. Режиссировал постановку снова Фокас Евангелинос.

Видео: Eurovision Song Contest

Прошлое шоу впечатлило чуть больше, но нынешнее также показалось эффектным: певец, одетый в белый костюм, отражался почти в десятке экранов-зеркал, а в какой-то момент оказался внутри одного из экранов, где его якобы заливало водой.

Лазарев оказался в компании еще двух участников, которые попали на «Евровидение» не первый раз. Литовец Юриус дважды принимал участие в финале, правда оба раза как бэк-вокалист (22 место в 2013-м и 18 место в 2015-м). Тогда за его выступлением мы не следили, а вот песня этого года цепляет. Кстати, обаятельный певец еще и айтишник по профессии. Так что, если бы белорусы могли голосовать (в этом полуфинале у нас такого права нет), свои баллы от нашей страны Юриус бы получил.

Видео: Eurovision Song Contest

А вот у представительницы Северной Македонии Тамары Тодевска это уже четвертый заход! Она дважды выступала как бэк-вокалистка (14 место в финале в 2004-м и 12 место в 2014-м), один раз — как вокалистка (10 место в 2008-м). Наверное, и Дмитрию Колдуну стоило бы попробовать еще раз (напомним, что 12 лет назад он занял шестое место — лучшее за всю историю участия Беларуси в этом конкурсе). Номер Тамары был стильный, своей любовью к зеркалам напоминал идею Лазарева, но на этом сходства заканчивались. Короче говоря, для четвертого по счету выступления этого показалось как-то маловато. Но жюри и зрители выбрали все-таки Тамару, а не Юриуса.

Красивая статика

Впрочем, Лазарев — пока не основной претендент на победу. По версии букмекеров, днем перед вторым полуфиналом он был четвертым. Первым всю евровизийную неделю стабильно оставался голландец Дункан Лоуренс.

Видео: Eurovision Song Contest

В песне Arcade бисексуал Лоуренс рассказал историю своего любимого, который умер в молодом возрасте. Как такового номера зрители не увидели: во время исполнения музыкант просто сидел за роялем, играл и пел.

Сказать, что номер Лоуренса вызвал восхищение? И да, и нет. Все-таки это не оперный конкурс, и одного пения слишком мало. Но номер выглядел очень искренне, цеплял и заставлял сопереживать. То есть чуточку волшебства Дункан зрителям подарил.


Выступление Дункана Лоуренса (Нидерланды). Фото: Reuters

Во втором полуфинале это оказался не единственный статичный номер. Датская певица Leonora и ее бэк-вокалистки устроились на огромном стуле. Албанка Йонида Маличи сделала ставку на национальный колорит (не знаю, как вам, а мне он немного приелся). Номер австрийской певицы Paenda показался всего лишь милым и стильным (особенно запомнились светящиеся геометрические фигуры). А латышская инди-поп группа «Carousel» решила бросить вызов Лоуренсу своим романтическим духом, исполнив песню под гитару.

Но уровня Лоуренса все эти исполнители, разумеется, не достигли. Впрочем, некоторым для попадания в финал этого хватило.

Другие фавориты

Среди других фаворитов традиционно называли Джона Лундвика из Швеции, исполнителя, композитора и спортсмена-спринтера. И вы знаете, были абсолютно правы. Харизма, обаяние — и у Лундика получилось раскачать аудиторию.

Видео: Eurovision Song Contest

Как, кстати, еще у нескольких исполнителей. В песне азербайджанца Чингиза встречались как традиционные восточные мотивы (но не в чистом виде, как у Албании), так и вполне европейские темпы (не будем забывать, что Чингиз родился в Москве и лишь позже вместе с мамой и братом переехал жить в Баку).

Видео: Eurovision Song Contest

Накаченный певец-модель Лука Хенни, который представляет Швейцарию, сделал ставку не только на вокал, но и на хореографию (причем, как в клипе, так и во время своего выступления). Получилось весьма достойно: номер выглядел гармонично.

Видео: Eurovision Song Contest

А еще зацепила норвежская группа KEiiNO. В ее выступлении были и мистика, и шаманство. По словам комментатора Евгения Перлина, солисты так раскачали кабинки, где находились комментаторы, что впору было подумать об их безопасности. Впрочем, даже если в этом было преувеличение, KEiiNO были этого достойны.

Видео: Eurovision Song Contest

Финал с Мадонной

Все ли было идеально во втором полуфинале? Разумеется, нет. Романтическая песня молдавской певицы Анны Одобеску запомнилась скорее платьем, в котором не стыдно отправиться в ЗАГС, чем песней. Тем не менее она в финале!

Ирландская певица Сара Мактернан организовала посиделки с подругами на троих у барной стойки. А румынская певица Эстер Пеони запомнилась красивой «картинкой»: тут и спецэффекты, и графика, и «нарисованная» ярка (может, триумфальная?). Несколько исполнителей осталось без внимания, но о них так и хочется написать: и так далее, и тому подобное (та же Мичела Паче из Мальты — ярко, молодежно — и этого вполне достаточно для финала).

Видео: Eurovision Song Contest

Поэтому вернемся к фаворитам (или к тем исполнителям, которых TUT.BY решил похвалить). Внимательный читатель заметит у них общие черты. Если кратко, в их номерах (как в хорошем произведении искусства) все компоненты (вокал, музыка, хореография, световые эффекты) находились в гармонии. Хотя, разумеется, любой специалист найдет в этих номерах своих минусы. Тут, скорее, разговор о глобальном.

А вот Дункан Лоуренс остался исполнителем, который кардинально выбился из общего ряда. Поможет ли ему эта индивидуальность, увидим 18 мая в субботу. Тогда в Тель-Авиве состоится финал, а мои коллеги проведут для вас онлайн-трансляцию.


Номер группы KEiiNO (Норвегия). Фото: Reuters

А там шутки, комментарии и оценки выступления победителей двух полуфиналов, представителей пятерки стран, которые попадают туда вне конкурса, и Израиля (победителя прошлого года). А еще и певица Мадонна, которая выступит в Израиле за солидный гонорар.

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В израильском Тель-Авиве прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». 10 из 18 его участников вышли в финал, где составят конкуренцию...
 
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