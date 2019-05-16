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Умер архитектор, спроектировавший пирамиду Лувра

17.05.2019 06:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в США в возрасте 102 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на слова его сына.


Фото: Reuters

Согласно опубликованной информации, архитектор умер в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке. 26 апреля Бэй Юймин отметил свое 102-летие.

Архитектор родился в 1917 году в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун на юге Китая), а в 1935 году переехал в США. Там он сначала окончил Массачусетский технологический институт, а затем — Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 году Бэй Юймин стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной в области архитектуры — часто ее называют аналогом Нобелевской премии в этой сфере. Она присуждается с 1979 года.

Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана в период с 1985 по 1989 год. Помимо этого, Бэй Юймин является автором проектов здания Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, Национальной галереи искусства в Вашингтоне, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и многих других строений.

 
 
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Архитектор прославился в первую очередь благодаря пирамиде музея Лувр в Париже. 20-метровое строение из стекла и металла было создано по его проекту и по инициативе...
 
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