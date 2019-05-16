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Названа новая причина смерти актера Дмитрия Марьянова

17.05.2019 10:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела, начатого после смерти актера Дмитрия Марьянова, завершено. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России по Московской области.


Фото: Валерий Лукьянов, kino-teatr.ru

Главе реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. По данным статьям ей грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра. Те не менее 10 раз сообщали директору центра о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации.

Как заявили в ГСУ, Богданова запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра. Хотя знала о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи. Актер не имел мобильного телефона или других средств связи, чтобы самостоятельно обратиться в больницу

В результате Марьянову вызвал скорую другой пациент центра. Актер был доставлен в больницу, где и скончался.

— Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным, — сообщили в Главном следственном управлении.

В ГСУ отметили, что по указанию Богдановой Марьянову вводились внутримышечно препараты галоперидол и феназепам, приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности. Эти препараты могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.

На стадии предварительного следствия, обвиняемая не признала вину.

 
 
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Расследование уголовного дела, начатого после смерти актера Дмитрия Марьянова, завершено. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ)...
 
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