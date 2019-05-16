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Региональный фестиваль батлеечных театров “Чароўны свет батлейкі” пройдет в Залесье 19 мая
17.05.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Залесье приглашает всех любителей театрального искусства на V открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі». Лучшие батлеечные коллективы из Минской, Гродненской, Витебской областей в очередной раз соберутся на Сморгонщине, чтобы подарить жителям и гостям агрогородка настоящий театральный праздник.
Зрители увидят не только традиционные для белорусской батлейки постановки, но и современные оригинальные интерпретации. В большинстве показов останется религиозная тематика и социальная направленность произведений.
В программе праздника – бесплатная экскурсия в музее-усадьбе М. К. Огинского.
Праздник состоится 19 мая. Начало в 10.00.
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Залесье приглашает всех любителей театрального искусства на V открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі». Лучшие батлеечные...
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