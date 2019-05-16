Региональный фестиваль батлеечных театров “Чароўны свет батлейкі” пройдет в Залесье 19 мая

Источник материала: Светлы шлях

Залесье приглашает всех любителей театрального искусства на V открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі». Лучшие батлеечные коллективы из Минской, Гродненской, Витебской областей в очередной раз соберутся на Сморгонщине, чтобы подарить жителям и гостям агрогородка настоящий театральный праздник.

Зрители увидят не только традиционные для белорусской батлейки постановки, но и современные оригинальные интерпретации. В большинстве показов останется религиозная тематика и социальная направленность произведений.

В программе праздника – бесплатная экскурсия в музее-усадьбе М. К. Огинского.

Праздник состоится 19 мая. Начало в 10.00.