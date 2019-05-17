О жизненном пути, о любви к Богу, ближним, Церкви и Отечеству… Очередное интересное портретное интервью

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











«В суете будничных дней мы порой забываем о самых главных ценностях, забываем про добро, любовь к ближнему, веру в Бога, милосердие… Почему-то больше думаем и беспокоимся о материальном, хотя, по сути, оно не несет великой важности в нашей жизни. Наша душа — вот что действительно важно. Спасибо, что напомнили нам об этом. Сегодняшняя встреча наполнила сердце каждого миром, теплом и добром», — благодарили жители района епископа Слуцкого и Солигорского Антония. Его Преосвященство стал очередным гостем проекта Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо — портретного интервью «Судьба человека». В тот день епископ Антоний говорил о своем жизненном пути, рассуждал о любви к Богу, ближним, Церкви и Отечеству, семейном воспитании… Для многих присутствующих на этой встрече слова его стали озарением, каждый услышал сердцу своему полезное слово: кто-то — поддержки, кто-то — утешения, третий, наоборот, призыв к решительным действиям… Не было в зале лишь равнодушных.

Его Преосвященство тепло приветствовали председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский и его заместитель Александр Балтенков. Архипастырь выразил благодарность властям района за конструктивное сотрудничество с Церковью в культурно-просветительской сфере.





«Себя считаю сыном белорусской земли»

Денис Валентинович Доронин родился в 1980 году в русской семье в Азербайджане. Из Нижнего Новгорода в Баку его предки переехали в период коллективизации. А в 1986 году, когда в Азербайджане и Армении начался подъем национальных движений, семья Дорониных покинула опасную территорию. Местом для мирной жизни родители будущего владыки выбрали Беларусь, хотя тут не было ни родственников, ни близких друзей. Поселились они под Минском, в деревне Большевик.

— Родина — это та страна, где ты служишь. Для меня Родина — это Беларусь, эта страна дала мне всё. Здесь я получил образование, сформировался как личность. Себя считаю сыном белорусской земли, — отмечает епископ Антоний.

Учился Денис в Дубовлянской средней школе Минского района, а в Минске — в воскресной, куда отец привел сына в 1991 году ради гармоничного воспитания. Также юноша обучался в художественной школе имени Ахремчика, профессионально занимался скульптурой, керамикой и академическим рисунком. Родители мечтали, что он свяжет свою жизнь с искусством. Но, получив аттестат зрелости, Денис Доронин решил посвятить себя служению Богу и подал документы в Мин-скую духовную семинарию. Родители, к слову, к решению сына поступать в семинарию отнеслись несерьезно. Но тот усердно готовился, успешно сдал экзамены и стал воспитанником духовного учебного заведения.

— Я рожден в СССР, имею советское воспитание, но это не помешало мне прийти к храму Божьему. Каждый человек, наверное, в своей жизни почувствует этот призыв Божий, когда Господь постучится к нему в сердце и он откликнется. Это может произойти в детстве или в зрелом возрасте. Но нет такого возраста, в котором человеку не нужен был бы Бог. Конечно, лучше найти свою дорогу к храму еще будучи ребенком, — говорит владыка Антоний.

«О своем выборе

никогда не пожалел»

Учебу в духовной семинарии гость проекта считает самым счастливым периодом в своей жизни. Преподаватели, опытные священнослужители, многие из которых были фронтовиками, прошли тяжелый атеистический период, проникновенно и глубоко говорили о вере, вдохновляли своим примером. Здесь началось его духовное становление и подготовка к принятию священного сана. О своем выборе он никогда не пожалел.

Окончив в 2003 году семинарию со степенью бакалавра богословия, Денис Доронин поступил в Минскую духовную академию. После окончания второго курса его командировали в Швейцарию для прохождения обучения в Высшем институте православного богословия при Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези.

— Это был международный курс, здесь обучались представители всех 15 Православных Церквей, — вспоминает епископ Антоний. — Занимались греки, румыны, сербы… Но к белорусам преподаватели, будь то католичес-кий епископ или православный архиерей, относились как-то по-особому тепло, вспоминали нашего Митрополита Филарета. Владыка Филарет оставлял добрые впечатления в жизни людей за границей. Так, например, настоятель храма в честь апостола Павла в Женеве рассказывал, как однажды его храм посетил Митрополит Филарет, который, удивившись скромному убранству храма, пообещал прислать иконы. И через полгода в местное отделение почты пришла большая бандероль от Филарета. В коробках действительно оказались хорошие писаные иконы. На каждой была надпись «Из Беларуси с любовью».

В 2009 году произошло одно из самых важных событий в жизни Дениса Доронина — в Жировичском монастыре Митрополитом Филаретом Патриаршим Экзархом всея Беларуси он был пострижен в монашество. Так начался путь Антония. Он вспоминает:

— Владыка Филарет воспитал огромную плеяду современных белорусских священнослужителей. Для каждого из нас он стал примером. Удивительным образом совмещал он в себе простоту и интеллигентность. Никогда не видел его гневающимся и произносящим скверное слово. Помню все его наставления: «Не переживай, всех не переживешь», «Никогда не спеши срывать плод. Вспомни, как в детстве ел зеленые яблоки, чем заканчивалось? Жди, когда плод созреет. И его не нужно будет рвать, он сам упадет тебе в руки».

«Вера без дел мертва»

В 2014 году, когда было принято решение образовать самостоятельную Слуцкую епархию, архимандрита Антония назначили ее правящим архиереем. 3 января 2015-го он был рукоположен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во епископа Слуцкого и Солигорского.

Владыка Антоний удостоен почетного звания «Человек года Минщины-2017», стал победителем в номинации «Общественно-политическая деятельность».

В Слуцкой епархии активно идет строительство храмов, только за 2017 год было возведено 8 церквей. Самый масштабный проект, который удалось реализовать под его руководством, — окончание строительства кафедрального собора Рождества Христова в Солигорске. Это самый большой храм в Минской области.

— Мы сейчас переживаем благоприятное время: у нас есть возможность свободно осуществлять свою миссию, проповедовать слово Божье, привлекать к Церкви молодежь, строить храмы. Без дел вера мертва, — уверен архипастырь.

Специально для Слуцкой епархии по случаю 430-летия православной святой Софии Слуцкой был изготовлен Крест Евфросинии Полоцкой. По замыслу епископа Антония, копия всебелорусской святыни была сооружена в похвалу женской святости. Преподобная Евфросиния была освящена монашеством, праведная София освятила своим подвигом брак. Лицевая сторона слуцкого Креста идентична Кресту преподобной Евфросинии Полоцкой, а оборотная сторона посвящена святой праведной Софии, княгини Слуцкой. В Крест были вложены и святыни: камни от Гроба Господня и Гроба Божией Матери, частица Животворящего Креста Господня, а также частицы мощей святых.

«Дай, Бог, чтобы мы

почаще заглядывали

в свои сердца и исправляли

свои недостатки»

Во время встречи епископ Слуцкий и Солигорский поделился своими взглядами на проблемы взаимоотношений супругов и воспитания детей, напомнил изречения из Священного Писания, рассказал о случаях из жизни святых:

— К сожалению, сегодня более 50 % браков распадается. А мы живем гораздо лучше наших предшественников, у которых не было хорошо налаженного быта, но при этом они были счастливыми людьми, имели большие семьи. Проблема видится не в экономической составляющей, а в том, что человек считает себя непререкаемым авторитетом, за собой не признает никакой вины. Из-за эгоизма и амбиций и разрушается семья. Церковь как раз учит нас, чтобы в семье было взаимоуважение и прощение по отношению друг к другу. Как говорил апостол Павел: «Муж уже себе не принадлежит, он принадлежит жене своей, и так же жена принадлежит своему мужу». Дай, Бог, чтобы мы почаще за-глядывали в свои сердца и исправляли свои недостатки, а не искали их в других людях.

А говоря о планировании семьи, сколько деток должно быть у пары, напомню, что всемирно известный ученый Дмитрий Менделеев был 17 ребенком в семье. Когда в Кемерово случилась страшная трагедия, погибло много детей, на место торгового центра люди стали нести игрушки. А сколько у нас абортариев? И возле них нет ни одной детской игрушки, а там совершается преступление. Каждый ребенок — дар Божий, благословение в семью. И никакой приют, даже самый лучший и комфортный, не станет для ребенка родным домом. Конечно, в семье должны быть любовь и послушание. «Чти отца и мать, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле».

Оксана ГРОХ.