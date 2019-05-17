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В турецком Эрзуруме 5 часов ловили быка, который сбежал с бойни. Его поймали и отвезли назад

18.05.2019 09:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В турецком Эрзуруме 5 часов не могли поймать быка, который разгуливал по улицам. Животное сбежало с бойни, и на его поимку отправили работников местного муниципалитета. Несколько раз им почти удалось схватить быка, но ему удавалось ускользнуть. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыла команда ветеринаров с транквилизатором.

 
 
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