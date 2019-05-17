Чем удивила «Ночь музеев» в витебской ратуше

Источник материала: Tut.by

В Витебске Международный день музеев проходит два дня — 17 и 18 мая. Вечером в пятницу мы сходили на «Ночь музеев» в Ратушу, где начали отмечать праздник одними из первых и подготовили своим посетителям множество сюрпризов.









«Ночь музеев» в Ратуше открыла танцевальная феерия. Прямо перед входом в музей состоялось небольшое хореографическое представление — на языке пластики артисты рассказали об истории Витебска от ВКЛ до наших дней.



Ведущая праздничной ночи Елена Зорина





Затем гостей пригласили в музейные залы. В каждом из них происходило какое-то действие или интерактив. Так, одной из тем вечера стало творчество уроженца Витебска, композитора Марка Фрадкина. В память о нем подготовили концерт.









В Ратуше есть любопытная выставка — «100 раритетов к 100-летию музея». Многие горожане и гости Витебска ее уже видели. Но вот рассказать о судьбе уникальнейших предметов в этой экспозиции музейщики решили впервые.









Одним из самых посещаемых стал зал с выставкой вещей в стиле стимпанк. Шляпы, украшения, другие предметы, изготовленные воспитанниками объединения по интересам «Мастер и Ко» городского центра дополнительного образования детей и молодежи (педагог Наталья Романова), произвели настоящий фурор — все только и делали, что фотографировались. Ну и, конечно, восхищались.









А еще Ратуша подарила возможность взрослым вернуться в детство, а мальчишкам и девчонкам — узнать, в что играли их папы и мамы в 1980—1990 годы. В музейном дворике прошел интерактив «Игры нашего двора».









До самой полуночи в Ратуше можно было поучаствовать в различных мастер-классах, брейн-ринге, киновикторине, квестах.





И, по традиции, каждый гость мог подняться на башню ратуши — полюбоваться с высоты вечерним Витебском.







Евгений Половинский — музыкант, художник, автор полюбившегоя витеблянам арт-объекта «Сидейка» и проекта «Дядя Витя» с человечком-экскурсоводом в уличных фонарях