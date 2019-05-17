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Чем удивила «Ночь музеев» в витебской ратуше
18.05.2019 10:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске Международный день музеев
«Ночь музеев» в Ратуше открыла танцевальная феерия. Прямо перед входом в музей состоялось небольшое хореографическое представление — на языке пластики артисты рассказали об истории Витебска от ВКЛ до наших дней.
Затем гостей пригласили в музейные залы. В каждом из них происходило какое-то действие или интерактив. Так, одной из тем вечера стало творчество уроженца Витебска, композитора Марка Фрадкина. В память о нем подготовили концерт.
В Ратуше есть любопытная выставка — «100 раритетов к 100-летию музея». Многие горожане и гости Витебска ее уже видели. Но вот рассказать о судьбе уникальнейших предметов в этой экспозиции музейщики решили впервые.
Одним из самых посещаемых стал зал с выставкой вещей в стиле стимпанк. Шляпы, украшения, другие предметы, изготовленные воспитанниками объединения по интересам «Мастер и Ко» городского центра дополнительного образования детей и молодежи (педагог Наталья Романова), произвели настоящий фурор — все только и делали, что фотографировались. Ну и, конечно, восхищались.
А еще Ратуша подарила возможность взрослым вернуться в детство, а мальчишкам и девчонкам — узнать, в что играли их папы и мамы в 1980—1990 годы. В музейном дворике прошел интерактив «Игры нашего двора».
До самой полуночи в Ратуше можно было поучаствовать в различных мастер-классах, брейн-ринге, киновикторине, квестах.
И, по традиции, каждый гость мог подняться на башню ратуши — полюбоваться с высоты вечерним Витебском.
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Вечером в пятницу мы сходили на «Ночь музеев» в Ратушу, где начали отмечать праздник одними из первых и где подготовили своим посетителям множество сюрпризов.
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