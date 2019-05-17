Мистика и чудеса. Чем удивила «Ночь музеев» в Новом замке

Источник материала: Tut.by

В Гродно Международный день музеев по традиции проходит два дня — 17 и 18 мая. И первым ночью открыл свои двери для посетителей Новый замок. Здесь удивляли мифами и мистикой. TUT.BY сходил в Гродненский историко-археологический музей и посмотрел, что там происходило в ночь с пятницы на субботу.























































