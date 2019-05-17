Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали перед финалом

Источник материала: Tut.by

Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировано перед финалом конкурса. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Причиной стало интервью, в котором представители Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале.

«Это противоречит правилам „Евровидения“, которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала», — поясняют организаторы.

Получить оперативный комментарий от представителей жюри, а также в пресс-службе Белтелерадиокомпании не удалось.

Финал конкурса пройдет сегодня. Белорусская певица Зена (Зина Куприянович), которая в первом полуфинале вошла в десятку лучших с песней Like It, в финале выступит под 19-м номером.