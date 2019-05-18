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Ягайло, Витовт и виртуальная реальность. Как в Бресте прошла «Ночь музеев»

19.05.2019 00:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1000 лет Бреста за один вечер показали в областном краеведческом музее 18 мая.


К международной акции «Ночь музеев» в Бресте подготовили интерактивную экспозицию, повествующую о главных вехах в истории города.


В музейных залах посетителей встречали ожившие герои из прошлого. Крестьянка на ручной мельнице демонстрировала гостям, как наши предки получали муку, кузнец-ювелир изготавливал височные кольца, а Витовт и Ягайло, которые встретились в Берестейском замке в 1409 году, чтобы разработать план кампании против Тевтонского ордена, задавали собравшимся вопросы об истории ВКЛ.


Рядом с ними была установлена копия печатного станка, на котором печатник Берестейской типографии XVI века Киприан Базылик провел мастер-класс по оттиску гравюры.


Кроме того гости могли проверить свои познания в краеведении, ответив на вопросы главного архитектора города польского периода Юлиана Лисецкого, посетить линию фронта Первой мировой, встретиться с красноармейцем, оценить ассортимент Центрального универмага образца СССР и принять участие в мультимедийной экскурсии в очках виртуальной реальности.


Пока взрослые участвовали в викторине об истории Бреста, самые юные участники акции разукрашивали масштабную раскраску на городскую тематику, участвовали в мастер-классах по аквагриму и письму на бересте.


Посетители, которые набрали наибольшее количество баллов за участие в интеллектуальном квесте, получили памятные подарки.


Под занавес акции в зале музея прошел концерт коллектива «Muzzart».


 
Теги: Брест
 
 
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К международной акции «Ночь музеев» в Бресте подготовили интерактивную экспозицию, повествующую о главных вехах в истории города.
 
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