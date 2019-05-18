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19 мая — День пионерской дружбы

19.05.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В пионерских дружинах нашего района проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню пионерской дружбы, который пионерия отмечает 19 мая.

19 мая — День пионерской дружбы

Белорусская республиканская пионерская организация является одной из самых массовых детских общественных организаций в Республике Беларусь. Она объединяет в своих рядах более 550 тысяч мальчишек и девчонок, пионеров и октябрят, взрослых лидеров – педагогов и руководителей.

Девиз современной белорусской пионерии – «К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!». В нем заложены основные принципы – Дело, Добро, Родина, Справедливость.

Развлекательные программы, игры, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, пионерами старших поколений – все это делает День пионерской дружбы ярким и запоминающимся. Завершится праздник особенным событием в жизни мальчишек и девчонок – около 200 школьников вступят в ряды пионеров и октябрят.

 

 
 
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В пионерских дружинах нашего района проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню пионерской дружбы, который пионерия отмечает 19 мая. ...
 
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