|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Минске
19.05.2019 08:40 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
В рамках традиционной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей Республики Беларусь представил программу "МОД НАЙТ"
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.-0-
Фото Максима Гучека
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)