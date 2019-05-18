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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ночь музеев прошла в Минске

19.05.2019 08:40 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В рамках традиционной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей Республики Беларусь представил программу "МОД НАЙТ"
В рамках традиционной акции "Ночь музеев" Национальный исторический музей Республики Беларусь представил программу "МОД НАЙТ"

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы, световые шоу, театральные постановки, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы, кинопоказы, лектории, модные дефиле, презентации и многое другое подготовили для посетителей белорусские музеи.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночь музеев - долгожданное событие, наполненное культурно-досуговыми мероприятиями. Музыкальные вечера, квесты, интерактивные программы,...
 
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