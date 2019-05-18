Динозавры эфира. Телеведущие, надолго задержавшиеся в одной передаче

Источник материала: Tut.by

Почему Леониду Якубовичу пришлось оправдываться за зрителей, которые съели его угощения, какую привычку Владимира Ворошилова перенял Борис Крюк и как Петр Кулешов стал ведущим «Своей игры», рассказывает АиФ.

Петр Кулешов



Петр Кулешов. Фото: скриншот видео

Проект: «Своя игра»

Стаж: с 1994 года и по настоящее время

В этом году «Своя игра» отмечает 25-летний юбилей. И, хотя данный проект ассоциируется у нас именно с Петром Кулешовым, телеведущий занял свой пост далеко не сразу. Первые 12 пилотных выпусков по очереди провели члены клуба «Что? Где? Когда?»: Борис Бурда, Сергей Царьков и Владимир Белкин. Но продюсеры были недовольны полученным результатом и в срочном порядке начали искать достойную замену этой троице. В день, когда проходил кастинг, Петр Кулешов пришел к Александру Гуревичу, чтобы попросить его о работе, и ему тут же предложили принять участие в пробах, которые он успешно прошел. После этого и настал звездный час Кулешова. Хотя сам Петр Борисович явно так не считает и как-то назвал себя «говорящей деталью программы „Своя игра“». А в одном из интервью признался, что за годы телевизионной карьеры успел купить лишь 20-метровую квартиру и живет довольно скромно.

Любопытно, что все это время ведущий работает без помощи наушника, и, хотя ему не раз предлагали компьютеризировать рабочее место, он отказывался: «У меня все устроено точно так же, как в 1994 году: 91 карточка с вопросами. За столько лет я как-то надрессировался вытаскивать нужную из них», — рассказывал Петр Борисович в программе «Вечерний Ургант», на которой присутствовал по случаю своего 50-летнего юбилея.

В ноябре 2012 года телеканал НТВ планировал приостановить выпуск программы, контракт со «Студией 2В», которая работает над проектом, не был продлен. Но после многочисленной критики было принято решение оставить «Свою игру» в эфире.

Естественно, Кулешова не раз спрашивали о том, как ему не надоело так много лет вести один и тот же проект. Однако телеведущий признавался, что, поскольку передачи снимаются блоками, у него нет «усталости от бесконечного процесса».

Вне программы: Кулешов преподает и занимается начиткой аудиокниг. Сам он по поводу занятости за пределами «Своей игры» шутит: «Играю на похоронах и танцах».

Леонид Якубович



Фото: ridus.ru

Проект: «Поле чудес»

Стаж: с 1991 года и по настоящее время

Первоначально телеведущим этой программы-долгожителя был Владислав Листьев. Но, когда на горизонте появился проект «Тема», Листьев снял с себя полномочия и нашел замену в лице Леонида Аркадьевича. Тот далеко не сразу вписался в формат и первое время даже хотел уйти, однако в итоге остался, и вот уже почти тридцать лет мы можем видеть Якубовича каждую пятницу на своих экранах.

С игроками, которые приходят в студию, ведущий знакомится буквально за минуту до начала записи, дает им небольшой инструктаж и один ценный совет: «Я им всегда говорю: „Ребята, я попросил бы вас слово „играть“ засунуть себе куда-нибудь… Возьмем концепцию с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Бросьте дурака валять. Вы же не за этим приехали. Вас кто-нибудь живым и здоровым увидит на экране — все, человек будет пить до утра! А не дай Бог вы привет передадите — это обморок“», — откровенничал Леонид Аркадьевич в программе «Сегодня вечером».

Эти слова ведущего вызвали неоднозначную реакцию преданных зрителей «Поля чудес», но Якубовичу не привыкать, за столько лет на проекте происходило и до сих пор происходит много других громких историй. Взять хотя бы видеоролик, после появления которого в интернете вся Россия узнала, какая судьба ждет привезенную участниками еду . Ее в конце записи с огромным энтузиазмом разбирают зрители. Кстати, сам телеведущий не видит в этом ничего ужасного, ведь, по его словам, «на Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство» и «Поле чудес» эту традицию не нарушает.

Вне программы: Леонид Аркадьевич не только телеведущий, он еще актер, продюсер и сценарист. В этом году его можно было увидеть в фильме «Счастье — это…».

Александр Гуревич



Александр Гуревич. Фото: скриншот видео

Проект: «Сто к одному»

Стаж: с 1995 года и по настоящее время

В послужном списке Гуревича множество проектов, но даже передача «Устами младенца», которую он вел около 8 лет, не может соперничать с шоу «Сто к одному». Там он блистает с 1995 года! В чем секрет долголетия телеигры, сказать сложно, но она пришлась по душе не только зрителям, но и жюри ТЭФИ: программа не раз выходила в финал российской национальной телевизионной премии.

За более чем двадцать лет формат «Сто к одному» остается неизменным, даже студия не особо преобразилась с девяностых. Но, видимо, для настоящих фанатов передачи все это не имеет значения. Им нравится наблюдать за тем, как, например, команда айтишников из Рязани одерживает оглушительную победу над поварами из Костромы. А все потому, что они-то знают, какое насекомое больнее всех кусается, что люди пытаются уберечь в ветреную погоду, почему супруги поехали в отпуск в разное время, а также ответы на другие странные вопросы.

Вне программы: Гуревичу всегда удавалось совмещать «Сто к одному» с другими достойными проектами на российском телевидении. Из последних запомнившихся зрителям программ можно выделить «Удивительных людей» и «Синюю птицу».

Борис Крюк



Борис Крюк. Фото: vokrug.tv

Проект: «Что? Где? Когда?»

Стаж: с 2001 года и по настоящее время

Борис Крюк начал вести «Что? Где? Когда?» после смерти основателя передачи Владимира Ворошилова. Однако с этим проектом он связан со школы, поскольку его мама Наталия Стеценко была редактором и соавтором интеллектуальной игры. В восемь лет он написал свой первый вопрос про шахматы для дебютного выпуска программы и смог выиграть книгу, поскольку знатоки на него так и не ответили.

Когда Борису было 19 лет, с его подачи Ворошилов ввел новое правило: проигравшая команда покидает клуб навсегда. А после того, как молодой человек окончил вуз, Владимир Яковлевич предложил ему работать в «Что? Где? Когда?» на должности ассистента режиссера.

По признанию Крюка, первые три года на этой позиции были для него самыми тяжелыми. Зато после такой суровой школы он легко вписался в программу, ведь знал весь процесс от и до. И все же есть моменты, которые и сегодня являются для него настоящим испытанием: это последний час до эфира, когда зал начинает собираться и ведущему нечего делать, поскольку репетиция уже закончена. «Я хожу и всем сообщаю, что сейчас уйду отсюда!» — откровенничал он в одном интервью.

Любопытно, что Крюк до сих пор записывает все вопросы для знатоков от руки и непременно — цветными фломастерами. Эту привычку Борис перенял у Ворошилова и остается верным ей уже много лет.

Вне программы: Телеведущий является первым заместителем генерального директора телекомпании «Игра-ТВ», где пост директора занимает его мать Наталия Стеценко, а также вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».