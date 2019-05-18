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В Витебске на ура встретили премьеру уличного народного проекта «КвАРТал»

19.05.2019 14:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле концертного зала «Витебск» 18 мая состоялась премьера городского уличного проекта «Витебский квАРТал». Это новый проект Центра культуры.

Идея такая: по субботам с мая по сентябрь (с перерывом на время «Славянского базара») на площадке возле концертного зала «Витебск» будут проходить творческие акции. На них выступят уличные артисты разных жанров: музыканты, певцы, танцоры, файерщики, поэты и т.д. Для зрителей — вход бесплатный.




Сезон открылся в эту субботу проектом молодежного театра «Колесо». Зрители встретились с участниками школы карнавальной самбы и бразильских барабанов Raccoon Batucada, театральной студии «Дом ветра», школы танцев Dancing Fish, группами Boho, Syomi, De Puta Madre Banda.

Актеры молодежного театра «Колесо» устраивали флешмобы и интерактив со зрителями.







Проект задуман как народный. Чтобы стать его участником в будущем, напишите организаторам о себе и своем увлечении, добавьте ссылки на фото- и видеоматериалы. Оставить заявку можно здесь: reklama@gck.by или позвонить по телефонам: +375 212 67-47-18, +375 212 66-40-65.

Организаторы уже получили около 30 заявок.







 
Теги: Витебск
 
 
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Идея такая: по субботам с мая по сентябрь (с перерывом на время «Славянского базара») на площадке возле концертного зала «Витебск» будут проходить творческие...
 
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