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Каннский кинофестиваль наградил Алена Делона высшей наградой за его артистическую карьеру

19.05.2019 21:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почетная «Золотая пальмовая ветвь» международного Каннского кинофестиваля вручена в воскресенье актеру Алену Делону. Этой награды за выдающуюся карьеру в кинематографе он удостоен по решению фестивального оргкомитета, назвавшего лауреата «живой легендой и планетарной иконой» киноискусства.


Фото: Reuters

Церемония состоялась в главном зале дворца, где проходит 72-й Каннский фестиваль. Устроители постарались придать ей теплый, домашний характер. Награду актеру вручила актриса театра и кино Анушка Делон. «Я вручаю эту премию Алену Делону не как его дочь, а как актриса-дебютантка, это награда от поколения — поколению», — сказала она журналистам.

90 фильмов мастера

По признанию Делона, он «испытывает гордость за пройденный им профессиональный путь». Актер снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах «На ярком солнце» (Plein soleil, 1960), «Рокко и его братья» (Rocco e i suoi fratelli, 1961), «Леопард» (Le Guepard, 1963), «Бассейн» (La Piscine, 1969). В связи с присуждением награды в воскресенье был показан один из наиболее драматических фильмов в карьере артиста — «Месье Кляйн» (Monsieur Klein, 1976).

На протяжении долгой профессиональной карьеры Делона еще ни разу не награждали в Канне. Сам актер, правда, пояснил, что бывает на фестивалях не для того, чтобы участвовать в официальных конкурсах. Он предпочитает встречаться с публикой. «Это лучший барометр популярности», — считает он.

Награждение Делона состоялось за неделю до того, как кинофестиваль объявит победителей главных конкурсов 2019 года. В канун церемонии активистки одной из американских неправительственных организаций начали в сети демонстративный сбор подписей под петицией против чествования французского мастера, обвинив его в «сексистских высказываниях». Отвечая на вопросы журналистов, Делон отверг претензии авторов петиции. «Кто эти американки? — заметил лауреат. — Они придумали эти заявления».

Верность профессии

На кинематографическом Олимпе Делон возглавляет список самых популярных актеров Франции. Он делит первое место с Жан-Полем Бельмондо. Соревноваться в популярности любимцы французов не прекращали на протяжении полувека. Это не мешало им сниматься вместе.

В своем отношении к Франции Делон — убежденный последователь исторического лидера Шарля де Голля. В военной драме «Горит ли Париж?» (Paris brule-t-il?, 1966) об освобождении города в августе 1944 года он сыграл соратника генерала — героя Сопротивления Жака Шабан-Дельмаса, одного из своих кумиров.

В семидесятых актер собирался уйти из кино, отказавшись от роли Майкла Корлеоне в «Крестном отце» (The Godfather, 1972). Вскоре после завершения в 1975 году съемок фильма «Полицейская история» (Flic Story) он объявил, что прекращает работу на съемочных площадках. В тот год ему исполнилось сорок. К счастью, он передумал и продолжил сниматься.

Мастер крайне редко смотрит свои прежние киноработы — по его словам, слишком тяжело вспоминать друзей, которых не стало за эти годы. Ушли из жизни Роми Шнайдер и Мирей Дарк, Морис Роне, звезды, озарившие вместе с ним XX век.

Замок на Луаре

Минувшей осенью 83-летний актер должен был сниматься в новом фильме режиссера Патриса Леконта, но по техническим причинам проект так и не был реализован. Его картины только во Франции собрали 135 миллионов зрителей. Личное состояние оценивается в четверть миллиарда евро. Ему принадлежит сеть ресторанов, футбольный клуб, среди его брендов эксклюзивная марка одежды и дорогой парфюм.

В последние годы он расстался с частью своей коллекции живописи, дорогих вин. Он стал реже бывать в Париже, гораздо чаще — в замке на Луаре, где, согласно легенде, останавливалась национальная героиня Франции Жанна д’Арк. На территории замка он построил часовню, чтобы однажды упокоиться в своих владениях.

На съемках Делону, как свидетельствуют его коллеги по киноцеху, всегда было достаточно одного-двух дублей. Все издержки профессии ему возмещали мгновения между словами «Мотор!» и «Снято!».

 
 
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Оргкомитет назвал лауреата «живой легендой и планетарной иконой» киноискусства.
 
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