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Как играют дети герцогини Кейт. Луи и Шарлотта отправились в парк
20.05.2019 10:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям, а также их двое детей отправились на прогулку в сад и пригласили с собой журналистов. Видео и фото можно увидеть в твиттере Кенсингтонского дворца.
Это был первый большой выход принца Луи на публику.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям, а также их двое детей отправились на прогулку в сад и пригласили с собой журналистов.
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