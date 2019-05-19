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Как играют дети герцогини Кейт. Луи и Шарлотта отправились в парк

20.05.2019 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям, а также их двое детей отправились на прогулку в сад и пригласили с собой журналистов. Видео и фото можно увидеть в твиттере Кенсингтонского дворца.

Это был первый большой выход принца Луи на публику.

 
 
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям, а также их двое детей отправились на прогулку в сад и пригласили с собой журналистов.
 
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