Как играют дети герцогини Кейт. Луи и Шарлотта отправились в парк

Источник материала: Tut.by

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, ее муж принц Уильям, а также их двое детей отправились на прогулку в сад и пригласили с собой журналистов. Видео и фото можно увидеть в твиттере Кенсингтонского дворца.

«I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together.» — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA

Это был первый большой выход принца Луи на публику.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share some new photographs of their family as they visited the #RHSChelsea Back to Nature Garden.