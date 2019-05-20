Верхнедвинский детский праздник искусств «Двина-Дзвіна-Daugava» собирает друзей

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

25 мая

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

13.00 — районный конкурс детского вокального творчества «ГОЛОСА БУДУЩЕГО».

26 мая

ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (в центре города)

11.00 — построение коллективов, дефиле барабанщиц, шествие в городской парк по ул.Советской.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

12.00 — торжественное открытие праздника, гала-концерт творческих коллективов Беларуси, России и Латвии «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, ТЕБЕ ПОКЛОН ЗЕМНОЙ».

В программе праздника:

11.00-17.00 – выставки-продажи ремесленников, народных мастеров «РЕМЕСЛЕННЫЙ БАЗАРЧИК»;

— выставка работ ДШИ «АРТ-МОСТЫ ДРУЖБЫ»;

— работа поэтического дворика районной библиотеки «В СТРАНЕ ДЕТСТВА»;

— фотовыставка районной библиотеки «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ДЕТСТВА»;

— фотовыставка «ВЕРХНЕДВИНЩИНА СПОРТИВНАЯ»;

— акция верхнедвинского ТЦСОН «ЯРМАРКА ДОБРА»;

— творческие выставки-презентации средних школ района;

— работа игровой площадки «СТРАНА ДЕТСТВА» (в программе конкурсы, викторины, игры, этно-дискотека, выступление спортивного клуба «Витязь»);

— работа интерактивной площадки «Исполнение желаний»;

— профилактико-развлекательные мероприятия верхнедвинского РОЧС «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО»;

— работа детских аттракционов.

14.00-16.00 — спортивные мероприятия для детей и подростков «МОЛОДЁЖЬ, СПОРТ, ДРУЖБА», мини-футбол, волейбол.

16.30 — Торжественное закрытие праздника.

18.00 — работа аттракциона «ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (размещение на спортплощадке у гимназии при условии безветренной погоды).

18.00-20.00 — дискотека для детей «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА».

21.00-00.00 — танцевальная программа для молодежи «ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ».