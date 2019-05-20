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Верхнедвинский детский праздник искусств «Двина-Дзвіна-Daugava» собирает друзей

21.05.2019 — Новости Культуры | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинский детский праздник искусств «Двина-Дзвіна-Daugava» собирает друзей

25 мая
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
13.00 — районный конкурс детского вокального творчества «ГОЛОСА БУДУЩЕГО».
26 мая
ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (в центре города)
11.00 — построение коллективов, дефиле барабанщиц, шествие в городской парк по ул.Советской.
ГОРОДСКОЙ ПАРК
12.00 — торжественное открытие праздника, гала-концерт творческих коллективов Беларуси, России и Латвии «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ, ТЕБЕ ПОКЛОН ЗЕМНОЙ».
В программе праздника:
11.00-17.00 – выставки-продажи ремесленников, народных мастеров «РЕМЕСЛЕННЫЙ БАЗАРЧИК»;
— выставка работ ДШИ «АРТ-МОСТЫ ДРУЖБЫ»;
— работа поэтического дворика районной библиотеки «В СТРАНЕ ДЕТСТВА»;
— фотовыставка районной библиотеки «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ДЕТСТВА»;
— фотовыставка «ВЕРХНЕДВИНЩИНА СПОРТИВНАЯ»;
— акция верхнедвинского ТЦСОН «ЯРМАРКА ДОБРА»;
— творческие выставки-презентации средних школ района;
— работа игровой площадки «СТРАНА ДЕТСТВА» (в программе конкурсы, викторины, игры, этно-дискотека, выступление спортивного клуба «Витязь»);
— работа интерактивной площадки «Исполнение желаний»;
— профилактико-развлекательные мероприятия верхнедвинского РОЧС «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО»;
— работа детских аттракционов.
14.00-16.00 — спортивные мероприятия для детей и подростков «МОЛОДЁЖЬ, СПОРТ, ДРУЖБА», мини-футбол, волейбол.
16.30 — Торжественное закрытие праздника.
18.00 — работа аттракциона «ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (размещение на спортплощадке у гимназии при условии безветренной погоды).
18.00-20.00 — дискотека для детей «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАДУГА».
21.00-00.00 — танцевальная программа для молодежи «ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ».

 
 
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> 25 мая ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 13.00 — районный конкурс детского вокального творчества «ГОЛОСА БУДУЩЕГО». 26 мая ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (в центре города) 11.00 — построение...
 
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