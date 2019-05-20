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Верхнедвинский детский праздник искусств «Двина-Дзвіна-Daugava» собирает друзей
21.05.2019 — Новости Культуры | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
25 мая
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> 25 мая ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 13.00 — районный конкурс детского вокального творчества «ГОЛОСА БУДУЩЕГО». 26 мая ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ (в центре города) 11.00 — построение...
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