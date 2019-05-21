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Еще один скандал на «Евровидении»: санкции грозят Исландии

21.05.2019 23:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организатор песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС) обсуждает меры, которые могут быть приняты в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире конкурса баннеров с палестинскими флагами. В заявлении ЕВС подчеркивается, что «Евровидение» — неполитическое мероприятие и подобное действие «прямо противоречит правилам конкурса».

В финале «Евровидения-2019» в Тель-Авиве участники исландской группы Hatari во время объявления полученных ей баллов держали перед камерами три палестинских флага, что вызвало негодование среди зрителей. К вечеру вторника, 21 мая, петицию на сайте Change.org с требованием дисквалифицировать Исландию подписали уже около 34 тысяч человек.

Во время выступления в тот же вечер финала конкурса поп-звезды Мадонны в конце зрительского голосования двое державшихся за руки танцоров из ее труппы также вывесили на спины флаги Израиля и Палестинской автономии.

Подобные акции происходят на «Евровидении» уже не в первый раз. Так, в 2016 году во время первого полуфинала члены армянской делегации держали флаги другой спорной территории — Нагорного Карабаха. Тогда Армении было вынесено предупреждение, в случае повторения инцидента ей грозила дисквалификация.

Согласно уставу Европейского вещательного союза, демонстрировать разрешено исключительно флаги стран — членов ООН и ЕС, а также неполитические — такие как радужный флаг ЛГБТ-сообщества. В памятке по использованию флагов приведены примеры территорий, флаги которых запрещены к демонстрации, среди них — Нагорный Карабах, Крым, Палестина, ДНР, Приднестровье.

Еще одним скандалом на «Евровидении» стала дисквалификация белорусского жюри накануне финала. Российский продюсер Виктор Дробыш, который возглавлял группу участницы от Беларуси Зены, сообщил, что намерен подать в суд на Европейский вещательный союз.

— Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа, — заявил продюсер.

 
 
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В заявлении ЕВС подчеркивается, что «Евровидение» - неполитическое мероприятие и подобное действие «прямо противоречит правилам конкурса».
 
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