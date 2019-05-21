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Еще один скандал на «Евровидении»: санкции грозят Исландии
21.05.2019 23:08 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организатор песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС) обсуждает меры, которые могут быть приняты в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире конкурса баннеров с палестинскими флагами. В заявлении ЕВС подчеркивается, что «Евровидение» — неполитическое мероприятие и подобное действие «прямо противоречит правилам конкурса».
Во время выступления в тот же вечер финала конкурса поп-звезды Мадонны в конце зрительского голосования двое державшихся за руки танцоров из ее труппы также вывесили на спины флаги Израиля и Палестинской автономии.
Подобные акции происходят на «Евровидении» уже не в первый раз. Так, в 2016 году во время первого полуфинала
Согласно уставу Европейского вещательного союза, демонстрировать разрешено исключительно флаги стран — членов ООН и ЕС, а также неполитические — такие как радужный флаг ЛГБТ-сообщества. В памятке по использованию флагов приведены примеры территорий, флаги которых запрещены к демонстрации, среди них — Нагорный Карабах, Крым, Палестина, ДНР, Приднестровье.
Еще одним скандалом на «Евровидении» стала
— Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа, — заявил продюсер.
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В заявлении ЕВС подчеркивается, что «Евровидение» - неполитическое мероприятие и подобное действие «прямо противоречит правилам конкурса».
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