Еще один скандал на «Евровидении»: санкции грозят Исландии

Источник материала: Tut.by

Организатор песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС) обсуждает меры, которые могут быть приняты в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире конкурса баннеров с палестинскими флагами. В заявлении ЕВС подчеркивается, что «Евровидение» — неполитическое мероприятие и подобное действие «прямо противоречит правилам конкурса».

В финале «Евровидения-2019» в Тель-Авиве участники исландской группы Hatari во время объявления полученных ей баллов держали перед камерами три палестинских флага, что вызвало негодование среди зрителей. К вечеру вторника, 21 мая, петицию на сайте Change.org с требованием дисквалифицировать Исландию подписали уже около 34 тысяч человек.

Во время выступления в тот же вечер финала конкурса поп-звезды Мадонны в конце зрительского голосования двое державшихся за руки танцоров из ее труппы также вывесили на спины флаги Израиля и Палестинской автономии.

Подобные акции происходят на «Евровидении» уже не в первый раз. Так, в 2016 году во время первого полуфинала члены армянской делегации держали флаги другой спорной территории — Нагорного Карабаха. Тогда Армении было вынесено предупреждение, в случае повторения инцидента ей грозила дисквалификация.

Согласно уставу Европейского вещательного союза, демонстрировать разрешено исключительно флаги стран — членов ООН и ЕС, а также неполитические — такие как радужный флаг ЛГБТ-сообщества. В памятке по использованию флагов приведены примеры территорий, флаги которых запрещены к демонстрации, среди них — Нагорный Карабах, Крым, Палестина, ДНР, Приднестровье.

Еще одним скандалом на «Евровидении» стала дисквалификация белорусского жюри накануне финала. Российский продюсер Виктор Дробыш, который возглавлял группу участницы от Беларуси Зены, сообщил , что намерен подать в суд на Европейский вещательный союз.

— Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа, — заявил продюсер.