Гродненский Старый замок в трех временах. Смотрите, как он выглядел 100 лет назад, до реконструкции и сейчас

Источник материала: Tut.by

В гродненском Старом замке продолжается реконструкция. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит исторический комплекс и сравнил с тем, каким замок был до реконструкции, а заодно и 100 лет назад. А еще узнал, что сейчас происходит на строительной площадке.







Реконструкция Старого замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах. Ее даже называли «открытой фальсификацией памятника». Историческим памятником заинтересовались в свое время в польском сейме. Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам сейма Республики Польша Роберт Тышкевич направил письмо министру культуры и национального наследия страны Петру Глинскому. Посол был обеспокоен судьбой Старого замка в Гродно и теми работами, которые велись на историческом объекте.







Во второй половине 2014 года на реконструкцию Старого замка, который еще ранее был включен в программу «Замки Беларуси», было выделено 7 млрд рублей. Но вскоре программа была свернута. Из-за отсутствия финансирования работа над проектом была также приостановлена. В 2016 году проект был заморожен, но после длительного перерыва работы все-таки продолжили в 2017 года. Проект получил финансирование из республиканского и местного бюджета.

Проект первой очереди включает в себя реконструкцию дворца и средней башни. Именно там сейчас идут основные строительные работы.







За основу реконструкции Старого замка был взят проект столичного архитектора Владимира Бачкова. Несколько лет назад он был утвержден научным руководителем реконструкции Старого замка и перебрался из Минска в Гродно. В свое время Бочков занимался реконструкцией Несвижского замка, и его работа вызвала бурную критику. Архитектор выбрал вариант реконструкции одной из башен, которая не соответствовала стилистике замка. В результате башню пришлось перестраивать.

Оппоненты проекта говорили о том , что предлагается не сохранение Старого замка как исторического объекта, а реализация придуманного «дворца Батория». А поскольку сегодня точно не известно, каким был дворец, бюджетные деньги, мол, потратятся на красивую картинку современного художника. При этом безвозвратно утратятся более поздние, но не менее ценные части Старого замка.







В интервью TUT.BY Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко говорил : замок изначально был построен при Стефане Батории архитектором Санти Гуччи в ренессансном стиле. К этому периоду надо и возвращаться. Все более поздние изменения — «текущие ремонты для приспособления дворца под хозяйственные нужды».

К общественности прислушались.







Летом 2018 года провели круглый стол , посвященный реконструкции Старого замка. Туда пригласили, кажется, всех заинтересованных (от представителей Института истории НАН до Гродненского УКСа и «Гродногражданпроекта»). А еще недавно для того, чтобы знакомить общественность с тем, что сейчас происходит в замке, была создана специальная группа в Facebook, которую ведет начальник управление культуры Гродненского облисполкома Елена Климович. Она рассказала TUT.BY, что сейчас происходит в стенах Старого замка.







— На данный момент идет реализация проекта первой очереди. В процессе работы есть некоторые изменения. Например, были учтены пожелания польских экспертов по поводу въездной башни и она будет выглядеть по-другому, — говорит Елена Климович.







Напомним, внешний вид въездной башни вызывал чуть ли не самые большие споры в академических кругах. Изначально авторы реконструкции предлагали свой вариант купола, который имел округлую форму. Белорусские архитекторы руководствовались изображением замка на гравюре Томаша Маковского. Однако польские специалисты предложили несколько иную форму. Оказалось, что первоначальный купол, который предложил автор проекта реконструкции Владимир Бачков, не утвердили ни в Министерстве культуры, ни в Гродногражданпроекте (организация, которая отвечает за разработку строительного плана), поэтому и были приглашены польские эксперты, которые и дали свое заключение .







— Максимальная задача, которая стоит перед нами — это, конечно, сохранить старинные сооружения. Но надо помнить, что мы возводим комплекс зданий под нужды музея. Необходимо учитывать, как будут внутри помещений перемещаться люди, какая будет нагрузка на здание. Всеми расчетами занимаются специалисты. Или вот пример. Сегодня никто не будет отапливать замок каминами, как раньше. Современные требования таковы, что в таких зданиях должна быть специальная вентиляция. Поэтому проект был сделан, учитывая в том числе и то, что надо как-то разместить современные технологии, — говорит Елена Климович.

Сейчас специалисты приступили к разработке проекта внутреннего декора Старого замка. Историки изучают старые документы и визуальные источники. В группе в Facebook на обсуждение также выложили несколько вариантов геральдических элементов, которые могут появиться в залах отреставрированного исторического объекта.

А еще посмотрите, как выглядели Старый и Новый замки почти 100 лет назад:



Фото: nac.gov.pl

Фото: nac.gov.pl

Фото: nac.gov.pl

Фото: nac.gov.pl