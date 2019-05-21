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Гродненский Старый замок в трех временах. Смотрите, как он выглядел 100 лет назад, до реконструкции и сейчас
22.05.2019 08:48 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гродненском Старом замке продолжается реконструкция. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит исторический комплекс и сравнил с тем, каким замок был до реконструкции, а заодно и 100 лет назад. А еще узнал, что сейчас происходит на строительной площадке.
Реконструкция Старого замка в Гродно с самого начала вызывала много споров в научных кругах. Ее даже
Во второй половине 2014 года на реконструкцию Старого замка, который еще ранее был включен в программу «Замки Беларуси», было выделено 7 млрд рублей. Но вскоре программа была свернута. Из-за отсутствия финансирования работа над проектом была также приостановлена. В 2016 году проект был заморожен, но после длительного перерыва работы все-таки продолжили в 2017 года. Проект получил финансирование из республиканского и местного бюджета.
Проект первой очереди включает в себя реконструкцию дворца и средней башни. Именно там сейчас идут основные строительные работы.
За основу реконструкции Старого замка был взят проект столичного архитектора Владимира Бачкова. Несколько лет назад он был
В интервью TUT.BY Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко
К общественности прислушались.
Летом 2018 года
— На данный момент идет реализация проекта первой очереди. В процессе работы есть некоторые изменения. Например, были учтены пожелания польских экспертов по поводу въездной башни и она будет выглядеть по-другому, — говорит Елена Климович.
Напомним, внешний вид въездной башни вызывал чуть ли не самые
— Максимальная задача, которая стоит перед нами — это, конечно, сохранить старинные сооружения. Но надо помнить, что мы возводим комплекс зданий под нужды музея. Необходимо учитывать, как будут внутри помещений перемещаться люди, какая будет нагрузка на здание. Всеми расчетами занимаются специалисты. Или вот пример. Сегодня никто не будет отапливать замок каминами, как раньше. Современные требования таковы, что в таких зданиях должна быть специальная вентиляция. Поэтому проект был сделан, учитывая в том числе и то, что надо как-то разместить современные технологии, — говорит Елена Климович.
Сейчас специалисты приступили к разработке проекта внутреннего декора Старого замка. Историки изучают старые документы и визуальные источники. В группе в Facebook на обсуждение также выложили несколько вариантов геральдических элементов, которые могут появиться в залах отреставрированного исторического объекта.
А еще посмотрите, как выглядели Старый и Новый замки почти 100 лет назад:
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Гродненский Старый замок в трех временах. Смотрите, как он выглядел 100 лет назад, до реконструкции и сейчас
В Гродненском Старом замке продолжается реконструкция. TUT.BY посмотрел, как сейчас выглядит исторический комплекс и сравнил с тем, каким замок был до реконструкции,...
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