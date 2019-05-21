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Международный «Букер» впервые получила писательница, которая пишет по-арабски

22.05.2019 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии за 2019 год. Награда досталась ей за книгу «Небесные тела», повествующую о трех поколениях оманской семьи, пишет ТАСС.


Джоха Альхартхи. Фото: facebook.com/pg/Jokha-alharthi

Также писательница стала обладательницей приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (почти 63,6 тысячи долларов), которые она разделит с переводчиком ее творчества.

В числе претендентов на получение награды был ее прошлогодний лауреат — польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых», который впервые был опубликован в 2009 году. В шорт-лист, опубликованный в апреле, также вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом «Сосновые острова», колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом «Форма руин», французская писательница Анни Эрно с романом «Годы», чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Серан с романом «Непрожитое».

Международная Букеровская премия была создана в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. Премия вручается за литературное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Соединенном Королевстве или Ирландии. Джоха Альхартхи — первый лауреат премии, которая пишет на арабском языке.

 
 
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Награда досталась ей за книгу Альхартхи «Небесные тела», повествующую о трех поколениях оманской семьи.
 
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