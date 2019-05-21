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Пересмотрены результаты "Евровидения" - Беларусь поднялась на 24-е место

22.05.2019 21:30 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский вещательный союз (ЕВС) пересмотрел результаты песенного конкурса "Евровидение", белорусская участница ZENА заняла 24-е место, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

При подсчете голосов была допущена ошибка - использованы неверные данные. Изменения коснулись нижней части таблицы, на 25-е место опустилась Германия. Общий победитель и лучшие четыре песни конкурса остались неизменными.

"Мы обнаружили, что из-за человеческого фактора был использован неправильный агрегированный результат. Правильные очки жюри теперь добавлены к табло и пересмотрены итоги для каждой участвующей страны", - говорится в сообщении.

Финал международного конкурса песни "Евровидение-2019" прошел 18 мая в Expo Tel Aviv. В борьбу за хрустальный микрофон вступили 26 стран. Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, второе место занял Mahmood - представитель Италии. Российский певец Сергей Лазарев оказался на третьей строчке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский вещательный союз (ЕВС) пересмотрел результаты песенного конкурса "Евровидение", белорусская участница ZENА заняла 24-е место,...
 
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При подсчете результатов на «Евровидении» была допущена ошибка: Зена - 24-я
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