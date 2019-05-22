Артур Конан Дойль. 10 фактов о писателе, враче, журналисте и его героях

Источник материала: Tut.by

160 лет назад, 22 мая 1859 года, в шотландском Эдинбурге в семье ирландских католиков родился мальчик Артур Игнейшус Конан Дойль, которому спустя несколько десятилетий суждено было стать одним из самых известных писателей Британии и всего мира.



Фото: wikimedia.org

С его именем в основном связаны самые любимые у читателей персонажи — Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Но, помимо них, писатель придумал еще колоритного профессора Челленджера, ученого с фамилией, которая подчеркивает его беспокойный и взрывной характер, и красноречивого и убедительного бригадира Жерара.

Врач по образованию, Конан Дойль совершил два длительных плавания на китобойных судах в качестве хирурга и корабельного врача. Он получил рыцарское звание за Англо-бурскую войну, предложил проложить тоннель под Ла-Маншем, а во второй половине жизни всерьез увлекся спиритическими сеансами и даже выяснял из-за них отношения с фокусником Гудини.

На момент написания «Собаки Баскервилей» в 1900 году Артур Конан Дойль был самым оплачиваемым в мире автором.

Книга рекордов Гиннесса называет Шерлока Холмса «самым экранизируемым литературным героем». На данный момент насчитывается около 210 кинофильмов, сериалов, анимационных фильмов с участием сыщика.

Русская служба Би-би-си собрала несколько интересных фактов о писателе и его персонажах.

Первый рассказ и первый роман

Дойль начал сочинять, будучи студентом-третьекурсником. Его первый рассказ «Тайна долины Сэсасса» (The Mystery of Sasassa Valley) опубликовали в университетском журнале в сентябре 1879 года. Дойлю было на тот момент всего 19 лет.

В 1884 году Конан Дойль начал работу над социальным романом с детективным сюжетом «Торговый дом Гердлстон». Роман, написанный под очевидным влиянием Диккенса, был опубликован в 1890 году.

Начало эпопеи о Холмсе

В марте 1886 года Конан Дойль начал, а уже в апреле того же года закончил работу над повестью «Этюд в багровых тонах».

Двух главных героев повести в черновом ее варианте повести звали Шеридан Хоуп и Ормонд Сэкер. И только в чистовом — появились Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон.

Права на издание «Этюда» купило за 25 фунтов издательство «Уорд, Локк и Ко».

Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 повестях Артура Конана Дойля. В большинстве случаев повествование ведется от имени лучшего друга и спутника Холмса — доктора Ватсона.

Последнее произведение с участием Холмса

«Загадка поместья Шоскомб» — это один из рассказов заключительного сборника рассказов о великом мастере дедукции. Сборник «Архив Шерлока Холмса» был выпущен в печать в 1927 году и включает рассказы, опубликованные в 1921—1927 годах.

Кто из знаменитых людей не любил Холмса?

Несмотря на то, что сам Конан Дойль, устав от Холмса, попытался покончить со своим персонажем раз и навсегда, отправив его в пучину Рейхенбахского водопада, он был к нему безусловно привязан.

Из-за Холмса у Конана Дойля испортились отношения с Бернардом Шоу, который однажды отозвался о Шерлоке Холмсе как о «наркомане, не имеющем ни единого приятного качества».

О Холмсе, который никогда не существовал и, следовательно, никогда не умрет

Шерлока Холмса знают практически все. Рассказы о нем не устаревают и так же будоражат воображение читателей. Вдохновленные Холмсом, многие принимались писать продолжение его приключений.

В начале XX века российские писатели Павел Никитин и Павел Орловец создали цикл повестей о расследованиях Холмса в России. Рассказы о детективе писали:

сын Конана Дойля Адриан

Джон Диксон Карр

Эллери Куин

Морис Леблан

Стивен Кинг

Рекс Стаут

Марк Твен

Джулиан Саймонс

Борис Акунин

Сергей Лукьяненко

Энтони Горовиц

и даже президент США Франклин Рузвельт.

В то, что Шерлок Холмс существовал в реальности, верит в среднем каждый пятый британец, как следовало из опроса 2011 года, проведенного британской социологической ассоциацией Ask Jeeves.



Дом Конана Дойля в Южном Норвуде (Лондон). Фото: wikimedia.org

Протитипы героев Конана Дойля

Шерлок Холмс. Прототипом Холмса часто называют Джозефа Белла, профессора Эдинбургского университета. Белл славился способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Но по свидетельству Адриана Конана Дойля, сына писателя, Артур Конан Дойль как-то сказал: «Если и был Холмс, так это я сам».

Отца писателя звали Чарльз Олтемонт Дойль. Псевдоним Олтемонт Холмс использует в рассказе «Его прощальный поклон».

Доктор Ватсон. Прототипом доктора Джона Ватсона принято считать самого Конана Дойля. Но сам писатель в своих мемуарах называл майора Альфреда Вуда, который был его секретарем и проработал с ним почти 40 лет.

Профессор Мориарти. У профессора Мориарти сразу два прототипа — прекрасно разбиравшиеся в математике однокурсники Дойля братья Мориарти. Они часто подшучивали над Артуром из-за его нелюбви к точным наукам.

Профессор Челленджер. Прототипом профессора Челленджера считается профессор физиологии Уильям Резерфорд, который читал лекции в университете Эдинбурга, когда Конан Дойль изучал там медицину.

Бригадир Жерар. Рождение этого персонажа относится, по-видимому, к 1892 году, когда Джордж Мередит вручил Конану Дойлю трехтомник «Мемуаров» французского генерала и военного писателя Марбо. Марбо и стал прототипом Жерара.

Сборники повествуют о событиях периода наполеоновских войн, повествование стилизовано под мемуары и ведется от имени вымышленного кавалерийского офицера Жерара.



Василий Ливанов в роли Холмса. Скриншот видео

Первое появление Холмса на советском экране

Одна из первых ассоциаций при упоминании о Шерлоке Холмсе у российского зрителя — образ, созданный Василием Ливановым в советской серии телефильмов режиссера Игоря Масленникова. Первый фильм вышел на экраны в 1980 году.

Но это не первая советская экранизация произведений о гении сыска.

В 1968 году появились телеспектакли «Из рассказов о Шерлоке Холмсе» и «Первое дело доктора Уотсона» с Николаем Волковым в главной роли.

В 1971-м вышел телеспектакль «Собака Баскервилей», также с Николаем Волковым в роли Холмса. У этого телеспектакля трудная судьба. В 1979 году игравший в этом фильме доктора Уотсона Лев Круглый эмигрировал на Запад и затем несколько лет работал диктором на радио «Свобода».

В итоге фильм прекратили показывать, и лишь в 2003 году исследователи нашли единственную сохранившуюся копию картины в архиве Гостелерадиофонда РФ и после реставрации показали по телевидению.

Ватсон vs. Уотсон

Один доктор, один персонаж и две фамилии, о единственной правильности каждой из которых неустанно спорят поклонники Дойля. Причина этого спора — в транскрибировании на русский английской буквы «W».

В русских переводах произведений Конана Дойля и в их экранизациях встречаются оба варианта фамилии доктора — Ватсон и Уотсон.

Фамилия Ватсон появилась еще в дореволюционных переводах и театральных постановках.

Вариант Уотсон использован в переводе «Записок о Шерлоке Холмсе» под редакцией Корнея Чуковского.

В первой советской экранизации, телеспектакле «Собака Баскервилей» 1971 года, доктора зовут Уотсон.

Но в музыкальном фильме «Голубой карбункул», вышедшем на экраны в 1979 году, фигурирует Ватсон. Игорь Масленников предпочел именно этот вариант — его 11-серийный сериал называется «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Сам Конан Дойль в художественных произведениях

Жизнь и творчество Артура Конана Дойля стали неотъемлемой чертой викторианской эпохи, неудивительно, что он становился сам по себе героем художественных произведений.

Цикл романов Кристофера Голдена и Томаса Э. Снигоски «Зверинец»

Роман Марка Фроста «Список семи»

Персонаж сэр Артур Конан Дойль присутствует в британском сериале «Мистер Селфридж» и канадском мини-сериале «Гудини»

Роман Джулиана Барнса «Артур и Джордж»

Роман Линкольна Чайлда и Дугласа Престона «Белый огонь»

Британо-американский сериал «Гудини и Дойль» и многие другие

Спорт в жизни Конана Дойля

«Мне 55, но я очень сильный и выносливый, и голос у меня звонкий, что может пригодиться на фронте», — говорил он, пытаясь записаться в добровольцы на Первой мировой. Он и правда был крупным полнокровным мужчиной, обладал большой физической силой.

На фронт его не пустили, но это не помешало Конану Дойлю оказывать посильную помощь в тылу.

Писатель увлекался многими видами спорта, играл в бильярд, катался на мопеде и горных лыжах.

В 1890 году автор «Питера Пэна» Джеймс Барри основал любительскую команду по игре в крикет.

Членами команды стали Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойль, Пелам Вудхаус, Гилберт Честертон, Джером К. Джером, Алан Милн и другие писатели и поэты.

Барри выбрал для команды название Allahakbarries, считая, что в переводе это означает «Небеса помогают нам». На самом деле фраза «Аллаху акбар» переводится с арабского как «Аллах велик». Команда по крикету просуществовала 23 года.