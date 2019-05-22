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«По какой-то причине меня никогда сюда не приглашали». Бэнкси инкогнито выставил свою работу в Венеции
23.05.2019 00:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британский уличный художник Бэнкси инкогнито выставил свою работу на биеннале в Венеции. Видео, рассказывающее об этом, он опубликовал в своем Instagram.
«Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали», — написал Бэнкси в комментарии.
Инсталляция получила название «Venice in Oil» — она представляла собой несколько картин, написанных маслом и составляющих единый сюжет — круизный лайнер в порту Венеции, который загрязняет окружающую среду.
Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции.
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«По какой-то причине меня никогда сюда не приглашали». Бэнкси инкогнито выставил свою работу в Венеции
Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции.
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