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«По какой-то причине меня никогда сюда не приглашали». Бэнкси инкогнито выставил свою работу в Венеции

23.05.2019 00:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский уличный художник Бэнкси инкогнито выставил свою работу на биеннале в Венеции. Видео, рассказывающее об этом, он опубликовал в своем Instagram.

«Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали», — написал Бэнкси в комментарии.

Инсталляция получила название «Venice in Oil» — она представляла собой несколько картин, написанных маслом и составляющих единый сюжет — круизный лайнер в порту Венеции, который загрязняет окружающую среду.

Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции.

 
 
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Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции.
 
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