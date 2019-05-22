Пенсионер из Ирака придумал, как защитить детей от влияния улиц и видеоигр - уроками на воздухе

Источник материала: Tut.by

Как защитить детей от дурного влияния улиц и компьютерных игр? 70-летний учитель на пенсии из Ирака нашел способ: Хамис Али проводит для детей уроки прямо на улице. Мужчина считает, что таким образом можно уберечь и дать им необходимые знания. Посмотрите на необычные занятия, которые мужчина организовал на свои деньги и ведет прямо у своего дома. Как думаете, хороший способ?