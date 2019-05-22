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Пенсионер из Ирака придумал, как защитить детей от влияния улиц и видеоигр - уроками на воздухе

23.05.2019 12:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как защитить детей от дурного влияния улиц и компьютерных игр? 70-летний учитель на пенсии из Ирака нашел способ: Хамис Али проводит для детей уроки прямо на улице. Мужчина считает, что таким образом можно уберечь и дать им необходимые знания. Посмотрите на необычные занятия, которые мужчина организовал на свои деньги и ведет прямо у своего дома. Как думаете, хороший способ? 

 
 
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Иракский учитель на пенсии придумал, как защитить детей от влияния улиц и компьютерных игр. Интересный способ!
 
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