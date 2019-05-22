«Повлияли личные симпатии одного из политиков». Как Бонн стал столицей ФРГ

Источник материала: Tut.by

23 мая 2019 года исполняется 70 лет церемонии подписания и обнародования Основного закона ФРГ. Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне.



Бонн Главный железнодорожный вокзал. Фото: wikipedia.org

Одна из первых ключевых дат в истории послевоенного конституционного процесса в Западной Германии — 13 августа 1948 года. В этот день в Германии было принято и объявлено решение о месте проведения послевоенного Парламентского совета, созванного для принятия Основного закона будущей Федеративной Республики Германия.

Выбор пал на Бонн, который позже также станет столицей ФРГ. Вернее, если воспользоваться официальной формулировкой, — временной резиденцией правительства и парламента Западной Германии. Раздел страны западногерманские политики рассматривали в качестве временного положения — это стало частью политической доктрины. Даже конституцию ФРГ назовут поэтому не конституцией, а Основным законом.

Хроника конституционного процесса

Весной 1948 года в Великобритании состоялось Лондонское совещание, в котором участвовали западные державы-победительницы (Великобритания, США, Франция), а также три страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — непосредственные соседи Западной Германии. Именно на нем было принято решение о создании отдельного немецкого государства в трех западных оккупационных зонах. Представители СССР в Лондон не приглашались.

1 июля 1948 года военные коменданты западных оккупационных зон вызвали во Франкфурт-на-Майне премьер-министров тогдашних земель, находившихся под их контролем: Баварии, Гессена, Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, Северного Рейна — Вестфалии, Рейнланд-Пфальца, Вюртемберг-Бадена, Вюртемберг-Гогенцоллерна и Бадена, а также двух обербургомистров ганзейских городов Гамбурга и Бремена, исторически обладавших в Германии особым государственным статусом.

Уроки истории



Бонн. Фото: wikimedia.org

Приглашенные получили так называемые Франкфуртские документы, в которых содержались условия западных держав-победительниц для принятия новой конституции и другие требования. За десять дней до этой встречи единственным платежным средством в западных зонах оккупации была объявлена немецкая марка, что также стало важным шагом на пути создания ФРГ и заложило основы будущего западногерманского экономического чуда.

В середине июля премьер-министры и обербургомистры провели совещание в Кобленце, находившемся во французской зоне оккупации. Новая конституция страны должна была исключить возможность повторения ситуации, приведшей к созданию «третьего рейха», гарантировать неприкосновенность личности, свободу мнений и соблюдение других принципов демократического государства — разделения властей и так далее, то есть извлечь уроки из ошибок времен Веймарской республики, сделавших возможным захват власти Гитлером.

Для выполнения этой задачи работу было решено разбить на два этапа — экспертный и законодательный. На первом этапе для подготовки предложений был организован Конституционный конвент. Он проходил в Старом дворце на острове Херренкимзе в Баварии. Открытие состоялось 10 августа 1948 года в бывшей столовой баварского короля Людвига II. Уединенное тихое место посреди живописного озера Кимзе было выбрано неслучайно — подальше от повседневных политических споров. В конвенте принимало участие 30 человек — юристов, экспертов в области государственного управления и политиков. Последние были в меньшинстве. За две недели участники конвента подготовили полный проект конституции, состоявший из 149 статей.

Пока эксперты заседали на баварском острове, западногерманские политики занимались поисками места для проведения конституционного собрания — Парламентского совета, в котором предстояло участвовать делегатам от земельных парламентов. Процесс принятия конституции должен был занять несколько месяцев, для чего требовалась подходящая инфраструктура, что значительно сокращало число городов-кандидатов в стране, лежавшей после войны в руинах.

Франкфурт, Целле, Дюссельдорф, Кельн, Бонн, Кобленц или Карлсруэ



Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (слева). Фото: commons.wikimedia.org

Американцы сначала были не прочь выбрать для этих целей Франкфурт-на-Майне, но все же уступили британцам, которые очень хотели организовать Парламентский совет в своей оккупационной зоне. В число первоначальных кандидатов вошли нижнесаксонский город Целле, столица Северного Рейна — Вестфалии Дюссельдорф, а также Кельн и Бонн. Позже также назывались Кобленц и Карлсруэ.

На выбор Бонна во многом повлияли личные симпатии одного из немецких политиков. Этот город предложил тогдашний глава государственной канцелярии Северного Рейна — Вестфалии Герман Вандерслеб, в будущем — почетный его гражданин. Незадолго до этого он проводил здесь семинар и очень тепло вспоминал радушный прием, оказанный жителями. К тому же в Бонне уцелело достаточно зданий для проведения заседаний и размещения участников, а рядом вообще находился курорт Бад-Годесберг, да и до французской зоны оккупации отсюда было рукой подать.

Кельн не попал в финальный список, так как почти полностью был разрушен, а Дюссельдорф просто не проявил должного интереса в ответ на запрос. Чего нельзя было сказать о Бонне. Окончательное решение было принято в ходе телефонной конференции 13 августа 1948 года. Вопрос о столице тогда еще не обсуждался, но проведение здесь Парламентского совета существенно повысило его шансы.

Это решение также не могло не обрадовать будущего первого федерального канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра, которому предстояло председательствовать на Парламентском совете. Он мог ездить на заседания прямо из дома. Аденауэр уже более десяти лет жил в расположенной недалеко на противоположном берегу Рейна деревушке Рёндорф. Политик переехал сюда из соседнего Кельна после того, как в 1933 году был смещен с поста обербургомистра национал-социалистами, пришедшими к власти в Германии. Аденауэр был избран на эту должность в 1917 году, став тогда самым молодым главой администрации крупного немецкого города. Рёндорф был своего рода местом его политической ссылки во времена «третьего рейха». В доме семьи Аденауэров сейчас работает музей.

«Достоинство человека неприкосновенно»

Первое заседание Парламентского совета, в котором участвовало 65 делегатов от земельных парламентов и городских советов Гамбурга и Бремена, состоялось 1 сентября 1948 года, последнее — 8 мая 1949 года. Торжественная церемония подписания и обнародования Основного закона прошла в Бонне 23 мая. Членов Парламентского совета принято называть «родителями немецкой конституции», вернее — «отцами». Среди делегатов было всего лишь четыре женщины. В заседаниях совета также участвовали пятеро представителей Западного Берлина, но без права голоса.

Основной закон, как и проект Конституционного конвента, состоял в результате из 149 статей. Многие формулировки были взяты без изменений, некоторые были переписаны. Например, первая статья начинается фразой «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его — обязанность всей государственной власти». В проекте она звучала так: «Государство существует для человека, а не человек для государства».

В новом Основном законе ФРГ также был закреплен парламентский контроль над деятельностью правительства, армии и спецслужб, но одновременно усилена роль канцлера и ограничены полномочия президента, наделенного, однако, важными функциями своего рода независимого политического арбитра.

Также существенно усложнялась процедура выражения недоверия действующему канцлеру. Был введен так называемый конструктивный вотум недоверия — вместо деструктивного вотума. Согласно этой процедуре, бундестаг может сместить главу правительства лишь в том случае, если одновременно изберет преемника. Именно это случилось в 1982 году, когда социал-демократа Гельмута Шмидта сменил христианский демократ Гельмут Коль.

Новая временная конституция ФРГ значительно усиливала роль федеральных земель и верхней палаты парламента — бундесрата. В компетенцию земель переходил контроль над полицией, финансовыми ведомствами, а также в сфере образования и культуры.

Нет ничего более постоянного, чем временное?



Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (слева). Фото: commons.wikimedia.org

На право стать столицей ФРГ в 1949 году претендовал Франкфурт-на-Майне. В любом случае, он был фаворитом, однако это вызывало опасения представителей Западного Берлина. Они считали, что в таком случае Берлин никогда больше не вернет себе этот статус — учитывая ту важную роль, которую Франкфурт играл в немецкой истории. В здешней Старой ратуше на протяжении веков избирали и короновали германских императоров. В этом же городе в 1848—1849 годах заседало Франкфуртское национальное собрание — первый общегерманский парламент. В свою очередь, небольшой и уютный Бонн в таких амбициях замечен не был и уже показал себя с лучшей стороны. 3 ноября 1949 года он получил голоса 176 из 200 депутатов бундестага первого созыва.

Бонн прекрасно справлялся со своими задачами, а этот период вошел в историю Германии под названием Боннской республики. 3 октября 1990 года произошло официальное воссоединение страны. В этот момент столицей Германии вновь стал Берлин, однако парламент и правительство переезжать на берега Шпрее из своей временной резиденции не торопились.

Финальное голосование по этому вопросу после долгих и эмоциональных дискуссий состоялось 20 июня 1991 года. Идею остаться работать в Бонне поддержало 320 депутатов. За переезд в Берлин высказалось 338 участников голосования. Однако Бонн получил статус федерального города, в котором до сих пор находятся многие министерства и работают тысячи правительственных чиновников.