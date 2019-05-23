ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австралии живет Элвис. Кажется, он самый злой крокодил континента

24.05.2019 08:18 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крокодилы не отличаются дружелюбием в принципе. Но Элвиса из парка рептилий в Австралии считают самым злым и капризным. Почему? Огромный хищник может украсть газонокосилку, да и вообще порвать зубами все, что попадет ему в пасть. Посмотрите на Элвиса, который недавно отметил 53-летие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Повлияли личные симпатии одного из политиков». Как Бонн стал столицей ФРГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивый женский пуховик в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика