В Австралии живет Элвис. Кажется, он самый злой крокодил континента

Источник материала: Tut.by

Крокодилы не отличаются дружелюбием в принципе. Но Элвиса из парка рептилий в Австралии считают самым злым и капризным. Почему? Огромный хищник может украсть газонокосилку, да и вообще порвать зубами все, что попадет ему в пасть. Посмотрите на Элвиса, который недавно отметил 53-летие.