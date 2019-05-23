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В Австралии живет Элвис. Кажется, он самый злой крокодил континента
24.05.2019 08:18 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крокодилы не отличаются дружелюбием в принципе. Но Элвиса из парка рептилий в Австралии считают самым злым и капризным. Почему? Огромный хищник может украсть газонокосилку, да и вообще порвать зубами все, что попадет ему в пасть. Посмотрите на Элвиса, который недавно отметил 53-летие.
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