Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В прошлую пятницу фестиваль «Городея — Сахарный Остров» вновь собрал друзей. Мероприятие, организованное ОАО «Городейский сахарный комбинат», стало настоящим праздником не только для жителей района, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, участников международного технологического семинара производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов 2019».





С самого утра городской поселок Городея начал «расцветать». Чувствовалось, что у центра культуры готовятся ярко, оживленно и радушно встречать фестиваль. Уже с 16.00 молодые семьи с детьми наслаждались играми со сказочными персонажами, молодежь заполняла тематические площадки и различные аттракционы, каталась на пони, проходила испытание на меткость в стрелковом тире, отрывалась от земли на батутах, а люди постарше приятно удивлялись такому оживлению улиц. Гуляя между рядов ремесленников, гости праздника попадали в особое царство, где до самой ночи правили бал только положительные эмоции, только радость и веселье, только праздник! В этот день Городея вновь превратилась в «Сахарный Остров» для всех, кто хотел попробовать на вкус сладкую жизнь. А на сцене у центра культуры с каждым выступлением артистов градус настроения поднимался на новый уровень: здесь народный вокальный ансамбль «Забава» и народный танцевальный коллектив «Узорица» зажигали своим творчеством. И эта мощная энергетика, по словам ведущей Екатерины Кострубай, смогла даже разогнать тучи над поселком (и действительно, после затяжных дождей погода во время фестиваля удивляла солнечным теплом).













Одной большой дружной компанией городейцы и отдыхали, и поддерживали своих спортсменов из ФК «Городея», которые в нелегком футбольном матче выиграли у гостей из мозырского ФК «Славия» со счетом 1:0. Стадион ликовал. Вместе с городейцами за их команду болели и участники «Клуба технологов»: гости из Москвы, Минска, с российской Кубани и из Германии. И это было только начало фееричной ночи. Яркий и красочный праздничный салют озарил небо над Городеей по окончании футбольного матча. Оторвать глаз от расцветающих ночных небес было невозможно. «Вернутьна на землю» празднующих смогла только ночная дискотека…

Фестиваль «Городея — Сахарный Остров 2019» стал по-настоящему ярким и достойным праздником, который все, кто его посетил, запомнят надолго и будут с нетерпением ждать новой встречи с ним!

Александр ЯЦУК, специалист по связям с общественностью и идеологической работе ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Фото Софьи ЛЮБАНЕЦ и автора