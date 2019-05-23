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Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

24.05.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

На праздник жители поселка приходили целыми семьями. На фото: работники ОАО «Городейский сахарный комбинат» Виктор и Мария Корсак с сыном Богданом

В прошлую пятницу фестиваль «Городея — Сахарный Остров» вновь собрал друзей. Мероприятие, организованное ОАО «Городейский сахарный комбинат»,  стало настоящим праздником не только для жителей района, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, участников международного технологического семинара производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов 2019».

Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

Гости с Кубани Краснодарского края Российской Федерации, участники «Клуба технологов»

С самого утра городской поселок Городея начал «расцветать». Чувствовалось, что у центра  культуры готовятся ярко, оживленно и радушно встречать фестиваль. Уже с 16.00 молодые семьи с детьми наслаждались играми со сказочными персонажами, молодежь заполняла тематические площадки и различные аттракционы, каталась на пони, проходила испытание на меткость в стрелковом тире,  отрывалась от земли на батутах, а люди постарше приятно удивлялись такому оживлению улиц.  Гуляя между рядов ремесленников, гости праздника попадали в особое царство, где до самой ночи правили бал только положительные эмоции, только радость и веселье, только праздник! В этот день Городея вновь превратилась в «Сахарный Остров»  для всех, кто хотел попробовать на вкус сладкую жизнь. А на сцене у центра культуры с каждым выступлением артистов градус настроения поднимался на новый уровень: здесь народный вокальный ансамбль «Забава» и народный танцевальный коллектив «Узорица» зажигали своим творчеством.  И эта мощная энергетика, по словам ведущей Екатерины Кострубай, смогла даже разогнать тучи над поселком (и действительно, после затяжных дождей погода во время фестиваля удивляла солнечным теплом).

Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

Песни в исполнении народного вокального ансамбля «Забава» Городейского сахарного комбината «на ура» принимались зрителями

Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

Местные жители и гости поселка с большим удовольствием аплодировали артистам

Праздник музыки, спорта и вдохновения прошел в Городее

Участники фестиваля «Сахарный Остров» с радостью пользовались возможностью побывать в небе при помощи подъемника специального автомобиля Несвижского РОЧС

Одной большой дружной компанией городейцы и отдыхали, и поддерживали своих спортсменов из ФК «Городея», которые в нелегком футбольном матче выиграли  у гостей из мозырского ФК «Славия» со счетом 1:0. Стадион ликовал. Вместе с городейцами за их команду болели  и участники «Клуба технологов»: гости из Москвы, Минска, с российской Кубани и из Германии. И это было только начало фееричной ночи. Яркий и красочный праздничный  салют озарил небо над Городеей по окончании футбольного матча. Оторвать глаз от расцветающих ночных небес было невозможно.   «Вернутьна на землю» празднующих смогла только ночная дискотека…

Фестиваль «Городея — Сахарный Остров 2019» стал по-настоящему ярким и достойным праздником, который все, кто его посетил, запомнят надолго и будут с нетерпением ждать новой встречи с ним!

Александр ЯЦУК, специалист по связям с общественностью и идеологической работе ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Фото Софьи ЛЮБАНЕЦ и автора


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Теги: Минск
 
 
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В прошлую пятницу фестиваль «Городея — Сахарный Остров» вновь собрал друзей. Мероприятие, организованное ОАО «Городейский сахарный комбинат»,  стало настоящим...
 
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