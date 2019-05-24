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Назван новый победитель шоу «Голос. Дети»

24.05.2019 23:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети», который прошел на российском Первом канале после отмены итогов голосования. Тем не менее она вновь стала победителем шоу — правда, в этот раз вместе со всеми остальными финалистами. Голосование было решено не проводить.


Фото: instagram.com/alsou_a

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст наградил всех девятерых финалистов шоу статуэтками победителей. Каждый из них получил по миллиону российских рублей (около 15 тысяч долларов).

Эрнст подтвердил вмешательство в результаты голосования в аннулированном финале.

— Все могли чувствовать себя обманутыми. Мы точно себя чувствовали обманутыми. <…> Мы не знаем, кто это сделал и из каких побуждений. Но обманутыми оказались все… Главное, дети.

Как рассказал в эфире ведущий проекта Дмитрий Нагиев, «мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить». Нагиев пожелал девочке успехов в будущем и уточнил, что все с уважением относятся к ее выбору. По его словам, Микелла останется частью семьи «Голоса».

Также во время спецвыпуска отсутствовали Валерий Меладзе и Светлана Лобода, наставница Микеллы. Во время эфира зрителям показали ее видеообращение. Лобода объяснила, что находится на гастролях, поэтому не приехала поддержать воспитанников.

26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (компания-производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате «Первый канал» принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» и подготовить специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который вышел в прямом эфире 24 мая.

 
 
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Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети», который проходит после отмены итогов голосования.
 
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