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Назван новый победитель шоу «Голос. Дети»
24.05.2019 23:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети», который прошел на российском Первом канале после отмены итогов голосования. Тем не менее она вновь стала победителем шоу — правда, в этот раз вместе со всеми остальными финалистами. Голосование было решено не проводить.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст наградил всех девятерых финалистов шоу статуэтками победителей. Каждый из них получил по миллиону российских рублей (около 15 тысяч долларов).
Эрнст подтвердил вмешательство в результаты голосования в аннулированном финале.
— Все могли чувствовать себя обманутыми. Мы точно себя чувствовали обманутыми. <…> Мы не знаем, кто это сделал и из каких побуждений. Но обманутыми оказались все… Главное, дети.
Как рассказал в эфире ведущий проекта Дмитрий Нагиев, «мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить». Нагиев пожелал девочке успехов в будущем и уточнил, что все с уважением относятся к ее выбору. По его словам, Микелла останется частью семьи «Голоса».
Также во время спецвыпуска отсутствовали Валерий Меладзе и Светлана Лобода, наставница Микеллы. Во время эфира зрителям показали ее видеообращение. Лобода объяснила, что находится на гастролях, поэтому не приехала поддержать воспитанников.
26 апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.
В тот же день источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (компания-производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал
Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате «Первый канал» принял решение
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Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети», который проходит после отмены итогов голосования.
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