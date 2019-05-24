Источник материала: БелТА

Леонид Заяц

24 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Климовичах состоялось торжественное открытие XVIII Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка", передает корреспондент БЕЛТА.

На четыре дня город станет столицей праздника детства, дружбы и творчества, который собрал коллективы из 8 стран - более 700 участников.

"Золотая пчелка" уникальный праздник, который объединяет тысячи детских сердец и душ, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Его отличительная особенность в многогранности, жанровом разнообразии, искренней и теплой атмосфере. Ничто так не сближает детей и молодежь разных стран, как радость от совместного творчества и общения".

За годы своего существования форум вырос из регионального в международный. В нем принимают участие исполнители и творческие коллективы из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом фестиваль расширяет свою географию. В нынешнем форуме впервые представлена Словакия. "На концертных и творческих площадках музыкального форума юные дарования могут показать свои таланты и найти новых друзей. Фестиваль "Золотая пчелка" не только способствует реализации творческого потенциала детей и подростков, он стирает границы, способствует укреплению широких культурных связей между странами и народами, их сближению и творческому взаимообогащению", - уверен Леонид Заяц.

Губернатор пожелал, чтобы жюри не скупилось на оценки, а труды ребят были по достоинству оценены. "Пусть праздник получится незабываемым, а выступления юных артистов доставят зрителям много приятных эмоций", - сказал губернатор. Леонид Заяц поблагодарил организаторов фестиваля за высокий уровень музыкального форума, а местных жителей - за радушие и гостеприимство. Он также вручил руководству райисполкома сертификат на Вr50 тыс. для приобретения микроавтобуса.

В этом году приехали участники из Беларуси, России, Болгарии, Украины, Узбекистана, Латвии, Сербии и Словакии. Фестиваль предусматривает конкурсную программу в трех возрастных категориях: младшая (9-12 лет), средняя (13-15 лет), старшая (16-18 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться в жанрах: "Вокальное искусство", "Хореографическое искусство", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство".

Каждый день фестиваля будет тематическим. Открыл музыкальный форум День дружбы с театрализованной интерактивной площадкой "Клімавіцкі гасцінец", на которой выступали творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, игровые и актерские группы учреждений культуры Климовичского района, воспитанники и преподаватели местного Дома ремесел, районного центра социального обслуживания населения. В День национальных культур фестиваля 25 мая запланировано открытие арт-центра, а в городском парке будут работать островки стран-участниц с фотовыставками, экспозициями афиш, сувениров и национальных символов, селфи-центрами. Центральными мероприятиями Дня творческих достижений, успеха станут праздничный парад участников фестиваля, церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт.

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001 году конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая. Раньше форум радовал гостей и жителей региона один раз в два года. С 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-

Фото Олега Фойницкого