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На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

25.05.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Изделия ручной работы, сувенирная продукция, комнатные растения и даже выпечка. Всё это предлагают юные предприниматели из разных школ. Для некоторых из них – это еще первые бизнес-шаги, а некоторые уже на протяжении четырёх лет учатся быть успешными в предпринимательстве.

Рядом с «торговыми точками» юных бизнесменов расположились творческие подворья. Педагоги и учащиеся центра творчества проводят мастер-классы по соломоплетению, изготовлению декоративных изделий.

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора. 

 
 
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Изделия ручной работы, сувенирная продукция, комнатные растения и даже выпечка. Всё это предлагают юные предприниматели из разных школ. Для некоторых из них – это...
 
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