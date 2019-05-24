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На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели
25.05.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Изделия ручной работы, сувенирная продукция, комнатные растения и даже выпечка. Всё это предлагают юные предприниматели из разных школ. Для некоторых из них – это еще первые бизнес-шаги, а некоторые уже на протяжении четырёх лет учатся быть успешными в предпринимательстве.
Рядом с «торговыми точками» юных бизнесменов расположились творческие подворья. Педагоги и учащиеся центра творчества проводят мастер-классы по соломоплетению, изготовлению декоративных изделий.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Изделия ручной работы, сувенирная продукция, комнатные растения и даже выпечка. Всё это предлагают юные предприниматели из разных школ. Для некоторых из них – это...
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