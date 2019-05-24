Источник материала: Светлы шлях

Изделия ручной работы, сувенирная продукция, комнатные растения и даже выпечка. Всё это предлагают юные предприниматели из разных школ. Для некоторых из них – это еще первые бизнес-шаги, а некоторые уже на протяжении четырёх лет учатся быть успешными в предпринимательстве.