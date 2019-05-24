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Самолеты, парашютисты и мотобол. В Могилеве прошел детский праздник
25.05.2019 18:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С самолетами, прыжками с парашютами, мотоциклами прошел в Могилеве детский праздник. На площадке аэроклуба им. Кулагина свое мастерство показали взрослые пилоты и парашютисты, а дети спортивных секций ДОСААФ продемонстрировали, чему научились за год.
Детский праздник посвятили окончанию учебного года, приближающемуся Дню защиты детей и 75-летию освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков, рассказал TUT.BY начальник аэроклуба Иван Касим. Его организовали ДОСААФ и горисполком.
— Парашютисты, летчики готовили программу, которую еще нигде не показывали, в том числе на соревнованиях. Все для того, чтобы зрителям было интересно, — сказал Иван Касим.
Во время праздника свои успехи и работу демонстрировали секции авиамоделирования, мотобола, картинга. Также работали ракетомодельная и парапланерная площадки. Желающие катались на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2.
По словам Ивана Касима, участие парашютистов и пилотов — это лишь часть праздника. Полноценное авиашоу аэроклуб Кулагина готовится показать осенью.
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На территории авиаклуба взролые парашютисты и пилоты показали трюки, а дети из клубов ДОСААФ - чему научились за год.
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