ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолеты, парашютисты и мотобол. В Могилеве прошел детский праздник

25.05.2019 18:15 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С самолетами, прыжками с парашютами, мотоциклами прошел в Могилеве детский праздник. На площадке аэроклуба им. Кулагина свое мастерство показали взрослые пилоты и парашютисты, а дети спортивных секций ДОСААФ продемонстрировали, чему научились за год.

Детский праздник посвятили окончанию учебного года, приближающемуся Дню защиты детей и 75-летию освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков, рассказал TUT.BY начальник аэроклуба Иван Касим. Его организовали ДОСААФ и горисполком.


— Парашютисты, летчики готовили программу, которую еще нигде не показывали, в том числе на соревнованиях. Все для того, чтобы зрителям было интересно, — сказал Иван Касим.









Во время праздника свои успехи и работу демонстрировали секции авиамоделирования, мотобола, картинга. Также работали ракетомодельная и парапланерная площадки. Желающие катались на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2.

По словам Ивана Касима, участие парашютистов и пилотов — это лишь часть праздника. Полноценное авиашоу аэроклуб Кулагина готовится показать осенью.









 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории авиаклуба взролые парашютисты и пилоты показали трюки, а дети из клубов ДОСААФ - чему научились за год.
 
Новости дня
Новости культуры
 
На улице "Учёной" реализовывают свой товар юные предприниматели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика