Самолеты, парашютисты и мотобол. В Могилеве прошел детский праздник

Источник материала: Tut.by

С самолетами, прыжками с парашютами, мотоциклами прошел в Могилеве детский праздник. На площадке аэроклуба им. Кулагина свое мастерство показали взрослые пилоты и парашютисты, а дети спортивных секций ДОСААФ продемонстрировали, чему научились за год.

Детский праздник посвятили окончанию учебного года, приближающемуся Дню защиты детей и 75-летию освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков, рассказал TUT.BY начальник аэроклуба Иван Касим. Его организовали ДОСААФ и горисполком.





— Парашютисты, летчики готовили программу, которую еще нигде не показывали, в том числе на соревнованиях. Все для того, чтобы зрителям было интересно, — сказал Иван Касим.

































Во время праздника свои успехи и работу демонстрировали секции авиамоделирования, мотобола, картинга. Также работали ракетомодельная и парапланерная площадки. Желающие катались на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2.

По словам Ивана Касима, участие парашютистов и пилотов — это лишь часть праздника. Полноценное авиашоу аэроклуб Кулагина готовится показать осенью.































