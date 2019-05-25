В здании брестского Главпочтамта когда-то отдыхали путешественники и кормили лошадей

Источник материала: Tut.by

В начале XIX века город Брест перенесли на несколько километров восточнее из-за строительства крепости. Одной из первых построек тогда стала почтовая станция – огромнейший комплекс, где была и гостиница, и место, где жил станционный смотритель, отдыхали ямщики и лошади, пишет "Брестская газета".



Фото: Брестская газета

«В центральном здании размещались комнаты записи подорожных, станционного смотрителя, проезжающих. В общем помещении, как правило, к услугам путников были самовар и легкие закуски. А на некоторых станциях можно было получить горячее питание», – рассказал «БГ» брестский краевед Иван Чайчиц.

Он нашел записи о почтовой станции в Бресте в работе белорусского писателя и этнографа Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», датируемой 1858 годом: «Возле почтовой площади здания более каменные во вкусе новейшей архитектуры, довольно изящные и большие, а некоторые даже громадные по отношению к провинции».

В то время город был одноэтажный, пояснил Чайчиц, и военные не разрешали строить ничего выше, за редким исключением, из военных соображений.

Шпилевский описывает и здание изнутри: «Нужно заметить, что в брестской станции можно с удовольствием отдохнуть. Особенно после маленьких незавидных станций польских. Какая чистота, какая опрятность, какой комфорт и роскошь во всем! Вы найдете в этой станции несколько больших высоких комнат, оклеенных шпалерами с блестящими, как зеркало, паркетными полами. В каждой из этих комнат расставлены эластические диваны и стулья. Разве это не комфорт для усталых путешественников?»

В 1858 году здание почты было местом притяжения: путешественники, которые ехали из Варшавы в Москву или в обратном направлении, проходили исключительно через эту почтовую станцию.

В 1862 году в штате Брестской почтовой конторы состояли 29 человек: 5 чиновников, 6 сортировщиков, 13 почтальонов, сторож и 4 станционных смотрителя, на жалование которым уходило 2 390 рублей 75 копеек в год.

Весной 1901 года Брест сильно пострадал от очередного пожара. Огонь повредил почтово-телеграфную контору, гостиный двор, многочисленные каменные и деревянные дома вдоль улицы Шоссейной (сейчас проспект Машерова). Почтовый комплекс отремонтировали, однако его первоначальный вид был утерян.





Стоит отметить, что здание своих функций никогда не меняло, даже во время нацистской оккупации. Начальника брестской почты, как и других представителей оккупационной власти, будь то начальник СД (Служба безопасности рейхсфюрера), или СС (военизированные формирования НСДАП), или гестапо (политическая полиция Третьего рейха), обвиняли в убийствах мирных жителей.

«Дело в том, что на почту приходили письма и посылки с указанием «кому» и «какой адрес». И если там было не совсем польско-украинско-белорусское имя, то человека, и его близких, запросто могли арестовать. Поэтому, так или иначе, почтари были причастны к уничтожению мирного населения», – считает Чайчиц.

Со времени восстановления после пожара в начале XX века здание почты реставрировали только один раз – в 1998 году. Сейчас здесь размещается брестский Главпочтамт, где есть и почтовая лавка.