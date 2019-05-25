Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.﻿Дети»

Источник материала: Tut.by

Дочь Алсу Микелла Абрамова выразила благодарность Первому каналу, организаторам и наставникам музыкального шоу «Голос. Дети» за то, что ее мечта выйти на сцену стала реальностью.



Фото: instagram.com/alsou_a

«Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом „Голос. Дети“! Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала Абрамова в воскресенье на своей странице в Instagram.

Она поздравила всех участников музыкального конкурса с победой и поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку на протяжении всего шоу.

26 апреля Первый канал показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, не характерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.

В тот же день источники РБК на Первом канале и в «Красном квадрате» (компания — производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал официальную проверку , к которой привлек компанию Group-IB , специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате Первый канал принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» и подготовить специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который вышел в прямом эфире 24 мая.

Микелла Абрамова не пришла на спецвыпуск шоу «Голос. Дети», который прошел на российском Первом канале после отмены итогов голосования. Тем не менее она вновь стала победителем шоу — правда, в этот раз вместе со всеми остальными финалистами. Голосование было решено не проводить.