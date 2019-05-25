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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети»
26.05.2019 18:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дочь Алсу Микелла Абрамова выразила благодарность Первому каналу, организаторам и наставникам музыкального шоу «Голос. Дети» за то, что ее мечта выйти на сцену стала реальностью.
«Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом „Голос. Дети“! Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала Абрамова в воскресенье на своей странице в Instagram.
Она поздравила всех участников музыкального конкурса с победой и поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку на протяжении всего шоу.
26 апреля Первый канал показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которая входила в команду наставника Светланы Лободы. За звание победителя сезона с Абрамовой боролись Ержан Максим (команда Валерия Меладзе) и Валерий Кузаков (команда Пелагеи). Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших, и такой высокий результат, не характерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс.
В тот же день источники РБК на Первом канале и в «Красном квадрате» (компания — производитель шоу) рассказали об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал
Промежуточные результаты проверки выявили факт массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». В результате Первый канал принял решение
Микелла Абрамова
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Микелла Абрамова поздравила всех участников конкурса с победой
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