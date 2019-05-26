ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуцериев купит квартиру минской студентке, которая стала финалисткой проекта на НТВ

27.05.2019 10:05 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

19-летняя минчанка Дарья Чернова стала финалисткой третьего сезона шоу «Ты супер», которое завершилось на канале НТВ. Как заявил в эфире российский олигарх Михаил Гуцериев, он купит ей квартиру в белорусской столице. Об этом сообщил канал НТВ.


Дарья Чернова. Фото: скриншот видео

Дарья не вошла в пятерку победителей, которую выбрало жюри в составе Игоря Крутого, Дианы Арбениной, Виктора Дробыша и Ёлки.

Тем не менее после того, как были подведены итоги, ко всем финалистам обратился бизнесмен Михаил Гуцериев. Он решил последовать примеру своего друга Игоря Крутого, который подарил квартиру в Москве победительнице второго сезона «Ты супер». Гуцериев решил пойти дальше.

— Для меня ориентир, это поступок моего друга, композитора Игоря Крутого. Я решил всем вам купить по одной квартире, всем финалистам. 12 квартир в тех городах, в которых вы живете.

«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Дарью Чернову воспитывала тетя.

Как сообщает сайт НТВ, музыкой девушка начала заниматься еще в детском саду — помогала бабушка, преподаватель музыки. Потом училась в музыкальной школе. Сейчас девушка учится на третьем курсе БГЭУ (на факультете «Финансы и банковское дело»). В будущем хочет стать руководителем детской творческой школы. Мечтает поехать на «Евровидение».

В прошлом году одной из победительниц второго сезона «Ты супер!» стала 16-летняя белоруска Вера Ярошик, которая заняла второе место.

 
 
Ссылка на источник 155
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летняя минчанка Дарья Чернова стала финалисткой шоу «Ты супер», которое завершилось на канале НТВ. Как заявил в эфире российский бизнесмен Михаил Гуцериев, он...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Фотоотдых. Путешествие в Азербайджан: шаурма, «баклажанное такси» и современная архитектура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика