Гуцериев купит квартиру минской студентке, которая стала финалисткой проекта на НТВ

Источник материала: Tut.by

19-летняя минчанка Дарья Чернова стала финалисткой третьего сезона шоу «Ты супер», которое завершилось на канале НТВ. Как заявил в эфире российский олигарх Михаил Гуцериев, он купит ей квартиру в белорусской столице. Об этом сообщил канал НТВ.



Дарья Чернова. Фото: скриншот видео

Дарья не вошла в пятерку победителей, которую выбрало жюри в составе Игоря Крутого, Дианы Арбениной, Виктора Дробыша и Ёлки.

Тем не менее после того, как были подведены итоги, ко всем финалистам обратился бизнесмен Михаил Гуцериев. Он решил последовать примеру своего друга Игоря Крутого, который подарил квартиру в Москве победительнице второго сезона «Ты супер». Гуцериев решил пойти дальше.

— Для меня ориентир, это поступок моего друга, композитора Игоря Крутого. Я решил всем вам купить по одной квартире, всем финалистам. 12 квартир в тех городах, в которых вы живете.

«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Дарью Чернову воспитывала тетя.

Как сообщает сайт НТВ, музыкой девушка начала заниматься еще в детском саду — помогала бабушка, преподаватель музыки. Потом училась в музыкальной школе. Сейчас девушка учится на третьем курсе БГЭУ (на факультете «Финансы и банковское дело»). В будущем хочет стать руководителем детской творческой школы. Мечтает поехать на «Евровидение».

В прошлом году одной из победительниц второго сезона «Ты супер!» стала 16-летняя белоруска Вера Ярошик, которая заняла второе место.