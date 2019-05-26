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Гуцериев купит квартиру минской студентке, которая стала финалисткой проекта на НТВ
27.05.2019 10:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19-летняя минчанка Дарья Чернова стала финалисткой третьего сезона шоу «Ты супер», которое завершилось на канале НТВ. Как заявил в эфире российский олигарх Михаил Гуцериев, он купит ей квартиру в белорусской столице. Об этом
Дарья не вошла в пятерку победителей, которую выбрало жюри в составе Игоря Крутого, Дианы Арбениной, Виктора Дробыша и Ёлки.
Тем не менее после того, как были подведены итоги, ко всем финалистам обратился бизнесмен Михаил Гуцериев. Он решил последовать примеру своего друга Игоря Крутого, который подарил квартиру в Москве победительнице второго сезона «Ты супер». Гуцериев решил пойти дальше.
— Для меня ориентир, это поступок моего друга, композитора Игоря Крутого. Я решил всем вам купить по одной квартире, всем финалистам. 12 квартир в тех городах, в которых вы живете.
«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Дарью Чернову воспитывала тетя.
Как
В прошлом году одной из победительниц второго сезона «Ты супер!» стала 16-летняя белоруска Вера Ярошик, которая
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19-летняя минчанка Дарья Чернова стала финалисткой шоу «Ты супер», которое завершилось на канале НТВ. Как заявил в эфире российский бизнесмен Михаил Гуцериев, он...
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